5 طرق طبيعية لعلاج نزلات البرد في ساعات

لا يعرف الكثير من الناس أن العسل هو أحد أفضل الحلول لالتهاب الحلق، العسل له خصائص مطهرة طبيعية تجعله يعمل مثل بيروكسيد الهيدروجين.

الأطعمة الغنية بالزنك

أول شيء نفعله عندما نصاب بنزلة برد هو تناول أقراص الاستحلاب تلك، هذه الاقراص غنية بالفيتامينات والزنك، وجدت دراسة أن تناول أقراص الزنك منذ بداية البرودة يقلل من مدتها بيوم واحد، تشمل الأطعمة الطبيعية المليئة بالزنك بذور اليقطين والحمص.





الطماطم