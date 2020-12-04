حكم صوم يوم الجمعة منفردا وقضاء

صيام يوم الجمعة منفردًا مكروه ، ولكن إذا كان الصوم فى يوم الجمعة لقضاء أيام أفطرتها فى رمضان فهو جائز بلا كراهية، وكراهية صوم يوم الجمعة صحيحًا ولكن الأرجح عدم الصوم يوم الجمعة.





حكم صوم يوم الجمعة منفردا

صوم يوم الجمعة منفردًا منهى عنه نهى تنزيه، أى أن الصوم فى يوم الجمعة ليس حرامًا وليس منهيًا عنه كراهة التحريم ولكن الأولى لا نجعل يوم الجمعة لوحده صيام. إقرأ أيضًا| السر فى حفظ آخر 10 آيات من سورة الكهف يوم الجمعة

وصوم يوم الجمعة منفردًا منهىيًا عنه نهى تنزيه عن التنفل المطلق فيه بالصوم، فإذا كان صوم يوم الجمعة قضاءً لصوم واجب كصوم رمضان فالصوم فيه يكون جائز شرعًا ولا حرج فيه ولا كراهة فيصح قضاء ما عليكِ من أيام رمضان فى يوم الجمعة ويكون الصيام صحيحًا.





حكم صوم القضاء يوم الجمعة

صوم يوم الجمعة قضاءً لصوم واجب كصوم رمضان فالصوم فيه يكون جائز شرعًا ولا حرج فيه ولا كراهة فيصح قضاء ما عليكِ من أيام رمضان فى يوم الجمعة ويكون الصيام صحيحًا.





ورد في السنة النبوية أحاديث تقول بكراهة صيام يوم الجمعة منفردًا (دون صيام الخميس قبله أو السبت بعده)، موضحًا أن الكراهة تكون إذا قصد الصائم بفعله صيام الجمعة وخصه بذلك على الدوام، رغم أنه يعد يوم عيد للمسلمين «بحسب تعبيره».





و الكراهة تكون إذا قصد الصائم بصومه الاعتراض على ما شرعه الله من الاحتفال في يوم الجمعة كونه عيدًا للمسلمين، مؤكدًا أن من خلت نيته من هذا القصد، فلا كراهة في فعله وخصوصًا إذا كان صيام قضاء فوائت.





حكم صوم المرأة يوم الجمعة

لا مانع من أن تقضي المرأة الذى كانت قد فطرت فى رمضان الأيام التى لم تصومها فى رمضان فى يوم الجمعة، و كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا إنما لمن صام هذا اليوم تطوعا أو كان نافلة مُطلقة وليست مرتبة بالقضاء أو أيضًا ليست مرتبطة بعادة تعودها فى صيام النوافل.





حكم صوم يوم الجمعة ،