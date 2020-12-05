السمسية المصرية بطعم العالمية.. قصة مريرا أول فرقة تخلط الشرق بالغرب

فن شعبى اشتهرت به سواحل البحر الاحمر له سمات خاصة سواء فى طريقة الغناء أو الرقص أو اللهجة وهو فى الاصل غناء بدوى يعتتمد على العزف على اله السمسسة والتى هى فى الاصل آلة حجازية( خبيتية) قديمة رافقت بعض البدو و التجار والبحارة المهاجرين الذين استوطنوا وديان وسواحل مصر و شرق السودان وكانت يطلق عليها حتى عهد قريب السمسمية الحجازية والسمسمية البدوية .

تناقل هذا الفن ابناء البحر الاحمر جيل بعد جيل خاصة سكان البحر الاحمر الاصلين فلا تجد حفل زفاف لاحد ابناء المدينة الا وتقام له ليلة سمسية او كما يطلقون عليها ليلة حظ ،حمو راشد أحد ابناء البحر الاحمر العاشقين لهذا الفن أسس فكرة لتوصيل فن السمسة للعالمية باستخدام دمج موسيقى للغربى مع الشرقى فأصبح محط أنظار الاجانب المقيمين والقادمين للبحر الاحمر وسسمى فرقتة الاحمر (مريرا ).

بدأت (مريرا )، التي تتخذ من الغردقة مقرًا لها ، في لفت انتباه المعجبين من خلال أدائهم الجديد وغير العادي حيث تستخدم الفرقة أزياء شعبية وأدوات تقليدية مصنوعة يدويًا مثل السمسمية وربابة البدوية و غيرها و مؤسسي الفرقة هم وحمو راشدو محمد سعيد..

الفرقة مقرها في الأصل مدينة الغردقة ، وهي أول فرقة أندرجراوند تؤدي موسيقاها الأصلية في هذا النوع تعود فكرة الفرقة إلى عام 2009 ، ومع ذلك ، تم تأسيسها رسميًا في عام 2020".

"حمو راشد ، مغني الفرقة وعازف آلات البدائية نشأ بين القبائل البدوية الأصيلة التي تتمتع بخلفية كبيرة في الفن البدوي. علاوة على ذلك ، فهو ينتمي إلى قبيلة عربية شهيرة .”

وعن سبب تسمية الفرقة باسم يقول حمو راشد ان (مريرا) في اللغة البدوية هي غطاء للرأس مصنوع من القماش وعليها العقال ، وعادة ما يكون مصنوعًا من القطن أو الكتان ، ومزينًا بألوان عديدة وأنماط عديدة ، ويمكن ارتداؤها بطريقة مختلفة ، سواء على الرأس.

واوضح راشد نستخدم الة العود والإيقاع التقليدي والة الجيتار والكيبورد والسمسمية والرباب من الآلات الرئيسية التي تعزفها الفرقة وهى تعكس أصواتهم الطبيعة وتنتج الغناء البدوي والمليئ بالتراث و الحياة البدوية مشير الى انه تستخدم الفرقة أسلوب أداء أصلي للغاية يعتمد على "الخمس" التي تستخدم ألحانًا معينة منتجة بالتصفيق اليدوي.

وتابع راشد الفرقة تنتج صوتًا يشبه الصحراء بروحها الطبيعية المؤثرة وان الفرقة تغنى نوعًا القصائد الغنائية التقليدية التي ورثها أبناء القبيلة ، والنوع الحديث من الغناء البدوي الشعبي و الموسيقى الغربي مشيرا الى انه قامت الفرقة بتأليف 10 أغنيات أصلية.

وعن أعضاء الفرقة الآخرين ، "في عام 2016 ، انضم إليهم هشام مصطفى كلاعب على كيبورد ومغني يلعب دورًا كبيرًا في الإنتاج الموسيقي للفرقة ، من خلال صوت أوتاره ، وخلق اندماجًا بين المشاعر الغربية والشرقية على الرغم من حالته الخاصة كونه ضريرًا".

من ناحية أخرى ، أضاف أحمد ياسر ، عازف العود المحترف ، النكهة الشرقية للموسيقى من خلال أسلوبه الفريد وأسلوبه في العزف على العود تلاه يوسف محمود كلاعب رئيسي جيتار ومنتج موسيقى. قام بدمج عناصر موسيقى الجاز وموسيقى الروك في موسيقى (مريرا)





وأخيرًا ، انضم إلى المجموعة ميدو كعازف إيقاعات ، المعروف بأسلوبه القوي والرائع أكمل مفهوم موسيقى (مريرا) بالتفوق في الإيقاع البدوي.





اندماج تأثيرات الأعضاء وخلفياتهم الموسيقية المختلفة وثقافاتهم وخبراتهم كموسيقيين محترفين في المشهد الموسيقي ، ساهمت كل فرقة بمفردها في تصور مميز للموسيقى ، مما أضاف طعم فريد ل (مريرا )تنفيذ التراث بأسلوب حديث.





وروى راشد: "أنا أصلًا أنتمي إلى قبيلة عربية جاء أفراد القبيلة إلى مصر منذ فترة قديمة من شبه الجزيرة العربية واعتاد أفراد القبيلة على تذكر بعض الأغاني والشعر لمرافقتهم في رحلاتهم البحرية وأوقات الإبحار ، خاصة أنهم كانوا يقضون الكثير من الوقت في قواربهم التقليدية".





وتابع: "الشعر والأغاني التي أؤديها موروثة من أجدادي لأننا كأعضاء قبيلة ما زلنا نحتفظ بتراثنا في ذاكرتنا وحياتنا، الفرقة تحاول خلق اتجاه موسيقي جديد في مصر حيث تتعمق الفرقة في مفاهيم الموسيقى العرقية والموسيقى العالمية.





ومن أشهر أغاني الفرقة أغنية "عم يا جمال". الأغنية تحدد الروح الحقيقية للفرقة.