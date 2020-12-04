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صندوق الإسكان الاجتماعي يكشف آخر تفاصيل إعلان مبادرة سكن لكل المصريين

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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أسامة علي
قالت مى عبد الحميد صندوق الإسكان الاجتماعى، أن الإعلان الأول لمنخفضى الدخل ومتوسطى ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" بمقدار 125 ألف وحدة،لافتة سيتم إنهائه بالنسبة لمنخفضى الدخل يوم 7 ديسمبر، مع منح مهلة المواطنين لرفع أوراقهم على الموقع الألكترونى لمدة أسبوعين.

وقال عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، بالنسبة لـ متوسطى الدخل والتى يوفر  لهم الإعلان 25 ألف وحدة من الـ 125، فتقرر مد طلب كراسات الشروط لمدة أسبوعين إضافيين، مع رفع الحد الأقصى لمتوسطي الدخل لحجز الوحدات السكنية لـ14 ألف جنيه للأسرة و10 آلاف جنيه للاعزب.

وكانت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أنه عدد كراسات الشروط المُباعة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية (سكن لكل المصريين) فى المشروعات السكنية المطروحة لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، ما يزيد على 390 ألف ‎كراسة، كما بلغ عدد المواطنين المُسددين لمُقدمات جدية الحجز ما يزيد على عدد 230 ألف مواطن، وقام بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للصندوق عدد يصل إلى 150 ألف مواطن.
 
وأعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن أن مجلس الوزراء قد وافق على اقتراح الصندوق بزيادة الحد الأقصى للدخل بمحور متوسطي الدخل بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين) لطرح وحدات للعملاء من متوسطي الدخل بما يضمن زيادة الشريحة المستهدف إتاحة وحدات لها.
 
وأشارت مى عبدالحميد إلى أنه سبق فتح باب الحجز للوحدات السكنية بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية(سكن لكل المصريين ) للتقدم في 1 نوفمبر 2020، وذلك فى عدد من المُدن الجديدة فيما يخص المشروعات ضمن محور مُنخفضي الدخل،  حيث تم إتاحة 12 مدينة على مستوى الجمهورية، وهى: بدر "حدائق العاصمة" – 15مايو – العبور الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة – قنا الجديدة – سوهاج الجديدة.
 
وقالت إنه فيما يخص المشروعات ضمن محور متوسطي الدخل فقد تم إتاحة 11 مدينة على مستوى الجمهورية وهى: بدر "حدائق العاصمة" – 15مايو – العلمين الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – السادس من أكتوبر – ناصر – المنيا الجديدة – رشيد الجديدة – أسوان الجديدة – بنى سويف الجديدة، وفي هذا الصدد تلاحظ توافد المواطنين بأعداد كبيـرة للتقدم على مدينة بدر "حدائق العاصمة"، ثم مدينة حدائق أكتوبر ثم مدينة العبور الجديدة، وأخيرًا مدينتي 15 مايو والعاشر من رمضان.
 
من ناحية أخرى، ناشدت مي عبدالحميد، كافة المواطنين بضرورة الإطلاع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات المُبينة تفصيليًا بكراسة الشروط، مؤكدة على التـزام الحاجزين بإتمام الحجز على الموقع الإلكتروني كما هو منصوص عليه بكراسة الشروط من حيث التسـجيل والتقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية ورفع المُستندات المطلوبة.
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