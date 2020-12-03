خلال جلسة تصوير عائلية.. فيديو نادر للأميرة ديانا وابنها ويليام في طفولته.. شاهد

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مقطع فيديو نادر للأميرة الراحلة "ديانا" برفقة نجلها الأكبر الأمير "ويليام" في طفولته، وتحديدًا عندما كان عمره 3 أعوام، وشوهد الأمير في الفيديو المرفق وقد كان يساعد والدته في إعادة وضع مكياجها خلال جلسة تصوير عائلية تعود إلى عام 1985.





تجدر الإشارة إلى أن هذا الفيديو بدأ ينتشر في الآونة الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخلاله كان دوق كامبريدج الأمير "ويليام"، الذي يبلغ عمره في الوقت الحالي 38 عامًا، يقوم برفق بوضع مسحوق تجميلي على وجه والدته، التي ظلت تبتسم له في حين بدا هو منهمكًا في وضع المكياج لها.









وأشار تقرير الصحيفة البريطانية إلى أن الأميرة "ديانا" كانت تخضع لجلسة تصوير برفقة زوجها آنذاك ولي العهد البريطاني الأمير "تشارلز" وطفليهما الأميرين "ويليام" و"هاري"، والذي كان عمره عامًا واحدًا، حيث التُقطت للعائلة سلسلة من الصور الاحترافية.





ولاقى هذا الفيديو انتشارًا وتفاعلًا على نطاق واسع، وانهالت التعليقات، وخاصة من محبي العائلة المالكة البريطانية، الذين أعربوا عن مدى إعجابهم بهذا الفيديو النادر والذي يوثق لحظة عفوية بين الأميرة "ديانا" وابنها الأكبر.





وبالنسبة للصور الرسمية للعائلة من جلسة التصوير ، فقد قام بالتقاطها "تيم جراهام"، وظهرت الأميرة "ديانا" في إحدى الصور بإطلالة أنيقة كما اعتادت والابتسامة مرتسمة على وجهها وبجانبها جلس الأميران "ويليام" و"هاري" وأمامهما بيانو وُضعت عليه مجموعة من الصور العائلية.









وقد أُجريت جلسة التصوير في قصر "كنسينجتون" بالعاصمة البريطانية "لندن"، والذي يعد مقر إقامة العائلة المالكة منذ القرن السابع عشر، وهو حاليًا المقر الرسمي للأمير "ويليام" وزوجته دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" وأطفالهما الثلاثة الأمراء "جورج" و"شارلوت" و"لويس".



