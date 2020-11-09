AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

تعود لعام 1967.. شقيق الأميرة ديانا يشارك لقطة نادرة من طفولتها.. شاهد

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 06:39 ص
شقيق الأميرة ديانا
شقيق الأميرة ديانا يشارك لقطة نادرة من طفولتها
Advertisements
هدير علاء
شارك "تشارلز سبنسر"، الشقيق الأصغر للأميرة الراحلة "ديانا"، صورة نادرة من طفولتهما التُقطت في عام 1967، وظهرا فيها جنبًا إلى جانب.

وكان "سبنسر"، البالغ من العمر 56 عامًا، قد شارك هذه الصورة التذكارية عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، واكتفى بنشرها فقط دون إضافة أي تعليق عليها، وحصدت أكثر من ألفي إعجاب خلال فترة وجيزة، فضلًا عن مئات التعليقات من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم باللقطة الشخصية النادرة.


يشار إلى أن عمر "تشارلز سبنسر" وقت التقاط الصورة كان ثلاثة أعوام، في حين كان عمر "ديانا" أميرة ويلز ستة أعوام تقريبًا، وظهرت فيها مرتدية فستان أبيض اللون ذي خطوط وردية خلال يوم صيفي مشمس، وبجوارها وقف شقيقها الأصغر مبتسمًا.

وبالنسبة إلى تعليقات المتابعين على هذه الصورة، فقد تضمنت إشادة بالأميرة الراحلة وبدورها وأعمالها الإنسانية والتأثير الإيجابي الذي خلفته، فعلى سبيل المثال أعربت إحدى الرواد عن إعجابها بهذه اللقطة قائلة: "شكرًا لك (تشارلز سبنسر) على مشاركة هذه الصورة الجميلة لك برفقة ديانا.. سنظل نتذكرها دائمًا ونتذكر لطفها وعطفها".


وكتب آخر تعليقًا على الصورة: "إرث الأميرة ديانا وتأثيرها مازال باقيًا ويزداد قوة مع مرور السنين في حقيقة الأمر".

وكما هو معروف، فإن الأميرة "ديانا" توفيت منذ 23 عامًا تقريبًا عن عمر يناهز 36 عامًا، إثر تعرضها لحادث سيارة بالعاصمة الفرنسية "باريس" في الحادي والثلاثين من أغسطس لعام 1997.
تعود لعام 1967.. شقيق الأميرة ديانا يشارك لقطة نادرة من طفولتها.. شاهد
تعود لعام 1967.. شقيق الأميرة ديانا يشارك لقطة نادرة من طفولتها.. شاهد
تعود لعام 1967.. شقيق الأميرة ديانا يشارك لقطة نادرة من طفولتها.. شاهد
تعود لعام 1967.. شقيق الأميرة ديانا يشارك لقطة نادرة من طفولتها.. شاهد
تعود لعام 1967.. شقيق الأميرة ديانا يشارك لقطة نادرة من طفولتها.. شاهد

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أصيبت بصدمة نفسية وهي صغيرة.. شقيق الأميرة ديانا يبوح بسر جديد خاص بأسرتها

في عيد ميلاده الـ36.. مراحل ومحطات فارقة في حياة الأمير هاري الابن الأصغر للأميرة ديانا

وردة إنجليزية.. مربية الاميرة ديانا تكشف أسرارا عن طفولتها| صور

عرض رسائل خاصة من تشارلز إلى خادمة بالقصر الملكي للبيع في مزاد

ترشيحاتنا

5 ملايين دولار.. محمد فاروق يكشف عرض بيراميدز لخطف لاعبين من الزمالك

تجمعات جماهيرية وإعادة فرز.. ماذا سيفعل ترامب الفترة المقبلة؟

أحمد موسى: الانتخابات يا أول يا تاني.. أما تالت ورابع يلعب كونفدرالية

نقاش بين العسيلي وأحمد أمين حول ما وراء الطبيعة

تراجع أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 9-11-2020

محافظ القليوبية يستعرض تفاصيل الانتخابات البرلمانية 2020 في يومها الثاني.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعود لعام 1967.. شقيق الأميرة ديانا يشارك لقطة نادرة من طفولتها.. شاهد

بسبب رفضها إعداد الإفطار.. أمريكي يقتل حبيبته ووالدتها وشقيقتها.. تفاصيل

أصيبت بالعدوى مرتين.. مريضة توجه تحذيرًا بشأن المناعة ضد كورونا