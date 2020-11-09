تعود لعام 1967.. شقيق الأميرة ديانا يشارك لقطة نادرة من طفولتها.. شاهد

شارك "تشارلز سبنسر"، الشقيق الأصغر للأميرة الراحلة " ديانا "، صورة نادرة من طفولتهما التُقطت في عام 1967، وظهرا فيها جنبًا إلى جانب.





وكان "سبنسر"، البالغ من العمر 56 عامًا، قد شارك هذه الصورة التذكارية عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، واكتفى بنشرها فقط دون إضافة أي تعليق عليها، وحصدت أكثر من ألفي إعجاب خلال فترة وجيزة، فضلًا عن مئات التعليقات من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم باللقطة الشخصية النادرة.









يشار إلى أن عمر "تشارلز سبنسر" وقت التقاط الصورة كان ثلاثة أعوام، في حين كان عمر "ديانا" أميرة ويلز ستة أعوام تقريبًا، وظهرت فيها مرتدية فستان أبيض اللون ذي خطوط وردية خلال يوم صيفي مشمس، وبجوارها وقف شقيقها الأصغر مبتسمًا.





وبالنسبة إلى تعليقات المتابعين على هذه الصورة، فقد تضمنت إشادة بالأميرة الراحلة وبدورها وأعمالها الإنسانية والتأثير الإيجابي الذي خلفته، فعلى سبيل المثال أعربت إحدى الرواد عن إعجابها بهذه اللقطة قائلة: "شكرًا لك (تشارلز سبنسر) على مشاركة هذه الصورة الجميلة لك برفقة ديانا.. سنظل نتذكرها دائمًا ونتذكر لطفها وعطفها".





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وكتب آخر تعليقًا على الصورة: "إرث الأميرة ديانا وتأثيرها مازال باقيًا ويزداد قوة مع مرور السنين في حقيقة الأمر".



