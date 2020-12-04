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أخبار العالم

ميناء عملاق في أنطاليا.. تفاصيل هدية ثمينة من أردوغان لـ أمير قطر

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 12:06 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
بعد أن أثار قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ببيع 10% من أسهم بورصة إسطنبول إلى جهاز الاستثمار القطري، أعلن مجلس المنافسة التركي، الذي يسيطر عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم، انتقال حق إدارة ميناء أنطاليا غرب البلاد إلى شركة قطرية. 

وذكرت صحيفة "زمان" التركية أن مجلس المنافسة التركي منح شركة "كيو تريمنالز" القطرية، حق إدارة الميناء مقابل 140 مليون دولار، وذك حتى عام 2028. 

وقالت الصحيفة إن الشهر الماضي اتفقت شركة "جلوبال بورتس" القابضة على بيع حقوق إدارة ميناء أنطاليا إلى الشرطة القطرية التي تشغل محطة الحاويات في ميان حمد القطري.

وكانت شركة الشرق الأوسط لإدارة موانئ أنطاليا تتمتع بحق إدارة ميناء أنطاليا حتى أغسطس من عام 2028.

ويتمتع الميناء بموقع استراتيجي على ساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث يعتبر مرفئًا للبضائع لسائبة والجافة بحاويات الشحن المستهدفة للأسواق الدولية بما يشمل أيضا كل من آسيا والشرق الأوسط، عائدات بقيمة 47.5 مليون دولار.

ويُعد ميناء أنطاليا أكبر ميناء منظم على الشريط الساحل الممتد لمسافة 700 ميل بحري بين مدينتي إزمير ومرسين، ويستقبل نحو 1500 سفينة سنوية ويتمتع بالقدرة على تداول 350 ألف حاوية وحدة مكافئة لعشرين قدما و4 ملايين طن من البضائع السائبة والجافة.

وخلال الأعوام الماضية، بدأ النظام القطري برعاية أمير الدوحة، تميم بن حمد، في ضخ استثمارات قوية داخل تركيا، على خلفية المقاطعة التي أعلنتها الدول العربية الأربع لمكافحة الإرهاب.

في 2015، اشترى تميم  قصر شاه زاده برهان الدين أفندي، وهو الأغلى في تركيا، مقابل 100 مليون يورو وأهداه إلى زوجته الثانية العنود بنت مانع الهاجري.

كما سبق وأقامت شركة "بين" الإعلامية المالكة لقناة الجزيرة بشراء شركة "ديجي تورك"، وأقدم صندوق ميهولا للاستثمارات المملوك لشركة "فلانتينو" ومركزه قطر على شراء 30.7 في المئة من أسهم مجموعة "بوينير" التركية مقابل 885 مليون ليرة.

والأسبوع الجاري، صادق أردوغان على استحواز جهاز الاستثمار القطري على 10% من أسهم بورصة إسطنبول المملوكة لصندوق الثروة السيادي في تركيا، بصفقة بلغت قيمتها 200 مليون دولار.

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