نادي القرن الـ21 .. ترتيب الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا

ويستطيع الأهلي إضافة نقطة جديدة لرصيده حال حصد السوبر على حساب نهضة بركان، وإضافة نقطتين مع كل فوز يحققه الفريق في كأس العالم للأندية.

ويستطيع الأهلي إضافة نقطة جديدة لرصيده حال حصد السوبر على حساب نهضة بركان، وإضافة نقطتين مع كل فوز يحققه الفريق في كأس العالم للأندية.

وأضاف الأهلي 5 نقاط لرصيده في التصنيف التراكمي للكاف الذي يحدد بطل القرن الـ21، وفقًا للمعايير التي حددها الاتحاد الأفريقي.

وأضاف الأهلي 5 نقاط لرصيده في التصنيف التراكمي للكاف الذي يحدد بطل القرن الـ21، وفقًا للمعايير التي حددها الاتحاد الأفريقي.

حافظ الأهلي على ترتيبه في المركز الأول في رحلة الدفاع عن لقبه "نادي القرن الأفريقي"، وذلك بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب الزمالك الجمعة الماضية.

وفي سياق آخر، قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إنه تواصل مع سيرينو، مهاجم ونجم صفوف فريق صن داونز الجنوب إفريقي، من أجل معرفة آخر تطورات مفاوضاته مع النادي الأهلي.





وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة النهار: "سيرينو أكدلي أنه اقترب من الأهلي بشكل قوي والأهلي يسعى لضم اللاعب في الصيف الجاري"





وتابع: "الأهلي يسعى وبقوة لضم سيرينو ولو الأهلي لم يحسم الأهلي مفاوضات سيريتو خلال 48 ساعة سيتم تأجيل المفاوضات حتى الانتقالات الشتوية المقبلة".





وأوضح: "سيرينو ووكيله رفضوا الظهور في الإعلام احترامًا للناديي الأهلي ونادي صن داونز".





وأتم: "سيرينو سيكون بديلا لجيرالدو والجميع يعلم ذلك".



