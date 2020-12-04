ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نادي القرن الـ21 .. ترتيب الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
حافظ الأهلي على ترتيبه في المركز الأول في رحلة الدفاع عن لقبه "نادي القرن الأفريقي"، وذلك بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب الزمالك الجمعة الماضية.

وأضاف الأهلي 5 نقاط لرصيده في التصنيف التراكمي للكاف الذي يحدد بطل القرن الـ21، وفقًا للمعايير التي حددها الاتحاد الأفريقي.

ويستطيع الأهلي إضافة نقطة جديدة لرصيده حال حصد السوبر على حساب نهضة بركان، وإضافة نقطتين مع كل فوز يحققه الفريق في كأس العالم للأندية.

وجاء ترتيب الأندية بعدد النقاط عقب تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا كالاتي.

1- الأهلي 76 نقطة

2- مازيمبي الكونغولي 54 نقطة

3- النجم الساحلي التونسي 50 نقطة

4- الترجي التونسي 49 نقطة

5- الزمالك المصري 31 نقطة

6- الوداد المغربي 30 نقطة

وفي سياق آخر، قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إنه تواصل مع سيرينو، مهاجم ونجم صفوف فريق صن داونز الجنوب إفريقي، من أجل معرفة آخر تطورات مفاوضاته مع النادي الأهلي.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة النهار: "سيرينو أكدلي أنه اقترب من الأهلي بشكل قوي والأهلي يسعى لضم اللاعب في الصيف الجاري"

وتابع: "الأهلي يسعى وبقوة لضم سيرينو ولو الأهلي لم يحسم الأهلي مفاوضات سيريتو خلال 48 ساعة سيتم تأجيل المفاوضات حتى الانتقالات الشتوية المقبلة".

وأوضح: "سيرينو ووكيله رفضوا الظهور في الإعلام احترامًا للناديي الأهلي ونادي صن داونز".

وأتم: "سيرينو سيكون بديلا لجيرالدو والجميع يعلم ذلك".

كشفت مصادر خاصة أن هناك انفراجة شهدتها الساعات القليلة الماضية في مفاوضات الأهلي وصن داونز لضم لاعب الأخير أوجستين سيرينو.

وقالت المصادر إن هناك انفراجة في إمكانية ضم سيرينو للأهلي قد بدت اليوم بعد أن وضع صن داونز بعض الشروط التي يريدها وهو ما يشير إلى قناعتهم بالموافقة علي رحيل اللاعب.

وأكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تمسكه الشديد ببقاء مروان محسن في صفوف الفريق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة.. بيراميدز يخطف محمد إبراهيم.. الزمالك يبيع فرجانى ساسي.. عودة الحضري للملاعب

وكيل سيرينو: صن داونز يرفض التفريط في اللاعب لأي ناد حتى الآن

الأهلي يضم محمد فاروق من بيراميدز بعد تأجيل صفقة سيرينو للشتاء

محمد فاروق يعود لـ الأهلي في هذه الحالة.. وهذه علاقة لاعب صن داونز بالصفقة

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن صفقة سيرينو

موسيماني لصحفيي جنوب أفريقيا: سيرينو يريد الأهلي ولا أحرضه ضد صن داونز

ترشيحاتنا

بعد إصابته بكورونا.. أفشة لـ أحمد فتحي: ألف سلامة عليك

كفوا عن لعبة القط والفأر.. الاتحاد الأوروبي يوجه الإنذار الأخير لتركيا قبل فرض العقوبات

الهضبة يتفوق على الأخطبوط.. ماذا قدم الشناوي وبسام قبل نهائي كأس مصر؟

نشرة أخبار العالم.. وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان وأمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. ماذا يخبئ علم الأبراج لك

أهم وأخطر 4 لمبات تحذيرية في تابلوة السيارة.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متنوعة وأنيقة.. تعرف على أسرار أناقة منى زكي على السجادة الحمراء

أهم وأخطر 4 لمبات تحذيرية في تابلوة السيارة.. صور

أبرز مزايا ومواصفات الفارهة جينيسيس genesis g80 2021.. فيديو وصور