حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 4 - 12 - 2020 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماع فيسبوك، عن أبرز توقعات الأبراج ليوم الجمعة الموافق 4-12-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.





اقرأ إيضا..









برج الحمل

عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تكون متسامحا ومرنا إذا أردت أن تجد حلا للمشاكل العاطفية والعائلية.

اجتماعيا ومهنيا: الوضع الفلكي دقيق وقد يصيبك بالغليان.. يجب أن تحافظ على توازنك النفسي كي لا تصنع أعداء.





برج الثور

مهنيا وعائليا: الوضع الفلكي يمدك اليوم بالقدرة على تغيير وتطوير حياتك.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثالث يمدك اليوم بالتوازن في كل تعاملاتك وتنشر أفكارك بذكاء.





برج الجوزاء

مهنيا وماليا: تنافر القمر وبلوتو في منزلي المال يطالبك اليوم أن تنتبه لنفقاتك وأن تكون دقيقا في عملك وفي كل نشاطاتك كي لا تندم.

عاطفيا: تنصحك الأفلاك أن تراجع أقوالك قبل أن تتفوه بها كي لا تندم.





برج السرطان

مهنيا: القمر في برجك يجعلك مفعما بالنشاط والسحر والجاذبية.

عاطفيا: تحصل على كلمات الثناء والمديح وتبدو مبهرا خاصة مع الجنس الآخر.





برج الأسد

مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تتذكر أن لبدنك عليك حق.. فلتهتم بصحتك وسلامتك.

عاطفيا واجتماعيا: أنت بحاجة للانعزال قليلا بحثا عن الهدوء والسكينة ولكي تهتم بشئونك الخاصة.. من المهم أيضا ألا تتحدث عن حياتك الشخصية.









برج العذراء

مهنيا: القمر في منزل المشروعات يساعدك على تنمية أعمال ويعدك بالتفاف المخلصين من حولك وتستمد منهم قوة الإرادة.

عاطفيا: فينوس في منزل العلاقات تمنحك سحرا وتألقا وتعدك بأوقات هانئة مع من تحب.





برج الميزان

صحيا ومهنيا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تقاوم شعورك بالكسل والتشوش وادرس جيدا خياراتك.

عاطفيا واجتماعيا: اليوم تجنب الأجواء الضاغطة وابحث عن نشاط يسعدك لتنشغل به.





برج العقرب

مهنيا: القمر في منزل الحظ يمدك بروح فضول ورغبة في المعرفة ويساعدك ذلك على التطور.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس في برجك تمدك بطاقة عاطفية أخاذة وتجمعك بمن تحب أوقات رائعة.





برج القوس

مهنيا وماليا: القمر وبلوتو متنافران في منزلي المال وهناك ضغوط مهنية ومادية ومن المهم اليوم أن تعتني بخطواتك وحساباتك.

عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بألا تعلن أخبارك الخاصة وخططك.. كما أن ميلك للتأمل قد يجعلك ترى الأمور بشكل أوضح.





برج الجدي

عاطفيا: إذا كنت متزوجا اهتم بأن تضع في حساباتك مشاعر شريك حياتك.

ماليا ومهنيا: القمر في مواجهة برجك مما يجعلك اليوم مشوشا وعليك أن تصبر للغد.





برج الدلو

عاطفيا واجتماعيا: فينوس في وضع معاكس ومن المهم أن تتجنب العصبية والعناد في معاملاتك مع من تحب وكن متكتما ولا تعلن أخبارك الشخصية.

مهنيا وصحيا: القمر وبلوتو متنافران في منزلي الصحة واليوم عليك أن تهتم بصحتك وألا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.





برج الحوت عاطفيا: فينوس في منزل الحظ تدفعك للتعبير عن مشاعرك وتتجاوب مع من يطرق قلبك. مهنيا: القمر في وضع داعم يمنحك اليوم روح حماس واستعدادا للتفاهم مما يساعدك على علاج المواقف المتأزمة.















