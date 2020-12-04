حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 4 - 12 - 2020 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماع فيسبوك، عن أبرز توقعات الأبراج ليوم الجمعة الموافق 4-12-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
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برج الحمل
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تكون متسامحا ومرنا إذا أردت أن تجد حلا للمشاكل العاطفية والعائلية.
اجتماعيا ومهنيا: الوضع الفلكي دقيق وقد يصيبك بالغليان.. يجب أن تحافظ على توازنك النفسي كي لا تصنع أعداء.
برج الثور
مهنيا وعائليا: الوضع الفلكي يمدك اليوم بالقدرة على تغيير وتطوير حياتك.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثالث يمدك اليوم بالتوازن في كل تعاملاتك وتنشر أفكارك بذكاء.
برج الجوزاء
مهنيا وماليا: تنافر القمر وبلوتو في منزلي المال يطالبك اليوم أن تنتبه لنفقاتك وأن تكون دقيقا في عملك وفي كل نشاطاتك كي لا تندم.
عاطفيا: تنصحك الأفلاك أن تراجع أقوالك قبل أن تتفوه بها كي لا تندم.
برج السرطان
مهنيا: القمر في برجك يجعلك مفعما بالنشاط والسحر والجاذبية.
عاطفيا: تحصل على كلمات الثناء والمديح وتبدو مبهرا خاصة مع الجنس الآخر.
برج الأسد
مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تتذكر أن لبدنك عليك حق.. فلتهتم بصحتك وسلامتك.
عاطفيا واجتماعيا: أنت بحاجة للانعزال قليلا بحثا عن الهدوء والسكينة ولكي تهتم بشئونك الخاصة.. من المهم أيضا ألا تتحدث عن حياتك الشخصية.
برج العذراء
مهنيا: القمر في منزل المشروعات يساعدك على تنمية أعمال ويعدك بالتفاف المخلصين من حولك وتستمد منهم قوة الإرادة.
عاطفيا: فينوس في منزل العلاقات تمنحك سحرا وتألقا وتعدك بأوقات هانئة مع من تحب.
برج الميزان
صحيا ومهنيا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تقاوم شعورك بالكسل والتشوش وادرس جيدا خياراتك.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم تجنب الأجواء الضاغطة وابحث عن نشاط يسعدك لتنشغل به.
برج العقرب
مهنيا: القمر في منزل الحظ يمدك بروح فضول ورغبة في المعرفة ويساعدك ذلك على التطور.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في برجك تمدك بطاقة عاطفية أخاذة وتجمعك بمن تحب أوقات رائعة.
برج القوس
مهنيا وماليا: القمر وبلوتو متنافران في منزلي المال وهناك ضغوط مهنية ومادية ومن المهم اليوم أن تعتني بخطواتك وحساباتك.
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بألا تعلن أخبارك الخاصة وخططك.. كما أن ميلك للتأمل قد يجعلك ترى الأمور بشكل أوضح.
برج الجدي
عاطفيا: إذا كنت متزوجا اهتم بأن تضع في حساباتك مشاعر شريك حياتك.
ماليا ومهنيا: القمر في مواجهة برجك مما يجعلك اليوم مشوشا وعليك أن تصبر للغد.
برج الدلو
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في وضع معاكس ومن المهم أن تتجنب العصبية والعناد في معاملاتك مع من تحب وكن متكتما ولا تعلن أخبارك الشخصية.
مهنيا وصحيا: القمر وبلوتو متنافران في منزلي الصحة واليوم عليك أن تهتم بصحتك وألا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.
برج الحوت
عاطفيا: فينوس في منزل الحظ تدفعك للتعبير عن مشاعرك وتتجاوب مع من يطرق قلبك.
مهنيا: القمر في وضع داعم يمنحك اليوم روح حماس واستعدادا للتفاهم مما يساعدك على علاج المواقف المتأزمة.