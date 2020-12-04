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أخبار البلد

مصر للطيران تنقل اليوم 5600 راكب على 51 رحلة جوية منتظمة

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:43 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 51 رحلة دولية على مدار اليوم الجمعة، لعدة وجهات بالخارج بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم، لنقل 5600 راكب. 

وقالت مصر للطيران، إن الرحلات الجوية التي تسيرها اليوم إلى كل من جوانزو، بيروت، بغداد، جدة، الدمام، أبوظبي، لارناكا، لندن، دوالا، باريس، اسطنبول، كوبنهاجن، دبي، امستردام، روما، ميونيخ، نيويورك، أثينا، جوبا، بودابيست، ميلانو، البحرين، الخرطوم، المدينة المنورة، الرياض، إربيل، الشارقة، القصيم، نيروبي، أديس أبابا،  و6 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5600 راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

وتطبق المطارات المصرية قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
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