بث مباشر.. خطبة وصلاة الجمعة من أسيوط بحضور وزير الأوقاف

ينشر موقع صدى البلد، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة، من مسجد الأمير سنان، بمحافظة أسيوط.





وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة الموحدة على جميع المساجد، بعنوان: «مفهوم العرض والشرف».





وطالبت وزارة الأوقاف، الأئمة، بالالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.





ويفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء عصام سعد محافظ أسيوط ثلاثة مساجد بمحافظة أسيوط اليوم الجمعة ، في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى .





ويأتي ذلك في إطار افتتاح وزارة الأوقاف لعدد (27) مسجدًا غدًا الجمعة ، ليبلغ إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (535) مسجدًا .



