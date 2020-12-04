للحد من انتشار كورونا.. تكثيف أعمال التعقيم بالمنشآت العامة والحكومية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد، والمواقف ودور العبادة والأسواق والمحال التجارية والمنشأت الصناعية،وتوعية المواطنين بضرورة إرتداء الكمامة الواقية فى الأماكن المغلقة لجميع العاملين والمترددين على كافة المنشآت ومراعاة المسافات البينية والإبتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ قام محمد محمود رئيس حى أول بالتنسيق مع إدارة الأزمات والكوارث بحى أول بالمرور على أصحاب المحلات والمساجد والكافتريات والمقاهي لمنع التجمعات بداخلها والتأكد من الإلتزام بإرتداء الكمامة الواقية بالإضافة إلى متابعة اعمال رش وتعقيم مبنى ديوان رئاسة الحى و مدرستي ( السادات الثانوية والنظام الإعدادية ) للحد من إنتشار فيروس كورونا وكذلك رش وتعقيم وتطهير مواقف و سيارات الميكروباص بنطاق الحى.

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وتابع المحاسب على الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس الإجراءات الإحترازية تعقيم ديوان عام مجلس المدينة ومباني الوحدة المحلية والتموين والجمعية الزراعية ومدارس عبد العزيز درويش وأبو شوشه والشهيد هاشم الرفاعي الإعدادية ونقطه شرطة السعادات بكفر أيوب و المعهد الأزهري بقرية ميت حمل ومبني الوحدة المحلية ومدرسه أولاد مهنا الإبتدائية رقم ٣ ومدرسة أولاد سيف الإبتدائية رقم ١ بقرية أولاد سيف ومبني الوحدتين المحلية والصحية ومدرسة الشهيد مصطفي عبد ربه بالبلاشون ومبني الوحدة المحلية بأنشاص الرمل ومبني الوحدة المحلية ومدرسه العبسي بقرية شبرا النخلة ومدرسه أولاد مهنا الإعدادية المشتركة وذلك ضمن الإجراءات التى تتخذها الدولة لمجابهه فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة أبناءنا الطلاب.

ووجه المهندس وجيه سعدون رئيس مركز ديرب نجم رؤساء الوحدات المحلية بالمرور على مدارس (عزت الكفراوي الإعدادية ومحمد فريد الإبتدائية وعمر بن الخطاب ودبيج الإبتدائية وابو وردة الفخراني ) ، للتأكد من إرتداء الكمامات الواقية ، و نظافة دورات المياه والمكاتب وأسواق صافور وكفر الجنيدي والمجفف وعدد من الكافيهات والمقاهي والكافتريات وذلك ضمن الإجراءات التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وإتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية لمنع انتشار الفيروس وللحفاظ على صحه الجميع.

وتابع الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة أبو حماد أعمال التطهير والتعقيم اليومي لمقر الوحدة المحلية بالعباسة حرصًا على سلامة العاملين والمترددين.