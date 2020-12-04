المشرف العام على أروقة الأزهر يتفقد أروقة القرآن الكريم بأسيوط.. صور

زار الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية بأروقة الأزهر، فصول أروقة القرآن الكريم بأسيوط، في معهدي فؤاد والشيخ حسين رشدي، والذي يبلغ تعداد القاعات الدراسية فيهما سبع عشرة قاعة، ويدرس بهم ما يقرب من سبعمائة دارس ودارسة.
واطمئن المشرف العام على أروقة الأزهر على سير الدراسة والانتظام والحضور ومتابعة الأساتذة للدارسين في الحفظ والمراجع، مؤكدًا على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد بين الدارسين وفقا للقرارات التي اتخذتها الدولة، حرصًا على سلامة الجميع.
وأوضح الدكتور عبدالمنعم فؤاد أنه تم تشكيل لجنة لمعاينة الأماكن المرشحة لفروع الرواق الأزهري بمحافظتي أسوان وقنا، وقامت اللجنة بتفقد عدد من المقرات المحتملة كفروع جديدة للرواق الأزهري بمحافظة أسوان، وهي: معهد الشيخ محمد متولي الشعراوي الإعدادي الثانوي للبنين، ومعهد أسوان النموذجي، كما عاينت عددًا من المقرات المحتملة كفروع جديدة للرواق الأزهري بمحافظة قنا، وهي: معهد قنا النموذجي، ومعهد فتيات قنا، ومعهد بنين قنا، وقاعات مركز التدريب.
جدير بالذكر أن فضيلة الإمام الأكبر يولي اهتمامًا كبيرًا باستحفاظ القرآن الكريم في الأروقة الأزهرية، مبديًا موافقته على فتح أروقة القرآن في جميع محافظات مصر بضوابط علمية وإدارية معينة، وقد بلغ عدد أروقة القرآن الكريم التي فتحت حتى الآن سبعة عشر رواقًا في سبع عشرة محافظة يدرس بها أكثر من خمسة آلاف دارس حتى الآن، وتتابع اللجان بقية المحافظات.