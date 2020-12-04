المشرف العام على أروقة الأزهر يتفقد أروقة القرآن الكريم بأسيوط.. صور

زار الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية ‏بأروقة الأزهر، فصول أروقة القرآن الكريم بأسيوط، في معهدي فؤاد والشيخ ‏حسين رشدي، والذي يبلغ تعداد القاعات الدراسية فيهما سبع عشرة قاعة، ويدرس بهم ما يقرب ‏من سبعمائة دارس ودارسة.‏





واطمئن المشرف العام على أروقة الأزهر ‏على سير الدراسة والانتظام والحضور ومتابعة ‏الأساتذة للدارسين في الحفظ والمراجع، مؤكدًا على ‏‎ ‎ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية ‏والتباعد بين الدارسين وفقا للقرارات التي اتخذتها الدولة، حرصًا على سلامة الجميع.‏





وأوضح الدكتور عبدالمنعم فؤاد أنه تم تشكيل لجنة لمعاينة الأماكن المرشحة لفروع الرواق ‏الأزهري بمحافظتي أسوان وقنا، وقامت اللجنة بتفقد عدد من المقرات المحتملة كفروع جديدة ‏للرواق الأزهري بمحافظة أسوان، وهي: معهد الشيخ محمد متولي الشعراوي الإعدادي الثانوي ‏للبنين، ومعهد أسوان النموذجي، كما عاينت عددًا من المقرات المحتملة كفروع جديدة للرواق ‏الأزهري بمحافظة قنا، وهي: معهد قنا النموذجي، ومعهد فتيات قنا، ومعهد بنين قنا، وقاعات ‏مركز التدريب.‏‎ ‎



