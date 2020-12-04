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ديني

المشرف العام على أروقة الأزهر يتفقد أروقة القرآن الكريم بأسيوط.. صور

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:46 م
المشرف العام على
المشرف العام على أروقة الأزهر يتفقد أروقة القرآن الكريم
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محمد شحتة
زار الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية ‏بأروقة الأزهر، فصول أروقة القرآن الكريم بأسيوط، في معهدي فؤاد والشيخ ‏حسين رشدي، والذي يبلغ تعداد القاعات الدراسية فيهما سبع عشرة قاعة،  ويدرس بهم ما يقرب ‏من سبعمائة دارس ودارسة.‏

واطمئن المشرف العام على أروقة الأزهر ‏على سير الدراسة والانتظام والحضور ومتابعة ‏الأساتذة للدارسين في الحفظ والمراجع، مؤكدًا على ‏‎ ‎ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية ‏والتباعد بين الدارسين وفقا للقرارات التي اتخذتها الدولة، حرصًا على سلامة الجميع.‏

وأوضح الدكتور عبدالمنعم فؤاد أنه تم تشكيل لجنة لمعاينة الأماكن المرشحة لفروع الرواق ‏الأزهري بمحافظتي أسوان وقنا، وقامت اللجنة بتفقد عدد من المقرات المحتملة كفروع جديدة ‏للرواق الأزهري بمحافظة أسوان، وهي: معهد الشيخ محمد متولي الشعراوي الإعدادي  الثانوي ‏للبنين، ومعهد أسوان النموذجي، كما عاينت عددًا  من المقرات المحتملة كفروع جديدة للرواق ‏الأزهري بمحافظة قنا، وهي: معهد قنا النموذجي، ومعهد فتيات قنا، ومعهد بنين قنا، وقاعات ‏مركز التدريب.‏‎ ‎

جدير بالذكر أن فضيلة الإمام الأكبر  يولي اهتمامًا كبيرًا باستحفاظ القرآن الكريم في الأروقة ‏الأزهرية،  مبديًا موافقته على فتح أروقة القرآن في جميع محافظات مصر بضوابط علمية ‏وإدارية معينة، ‏وقد بلغ عدد أروقة القرآن الكريم التي فتحت حتى الآن سبعة عشر رواقًا في سبع ‏عشرة محافظة ‏يدرس بها أكثر من خمسة آلاف دارس حتى الآن، وتتابع اللجان بقية  ‏المحافظات.‏
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