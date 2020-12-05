10 أسباب وراء ارتفاع سعر الطماطم.. تعرف عليها

كشفت زراعة الاسماعيلية عن أسباب ارتفاع أسعار الطماطم في السوق المحلية. في





وقال الدكتور السيد خليل وكيل زراعة الإسماعيلية، ان احد اهم اسباب ارتفاع اسعار الطماطم الى ١٥ جنيه للكيلو، "العروات الزراعية" بين الموسمين الصيفي والشتوي وبالتالي قلة المعروض من الطماطم في الأسواق وكذلك التغيرات المناخية من ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، وتوجه الفلاحين للتوسع فى زراعة محاصيل الفاكهة.





ولفت إلى أن محصول الطماطم غير قابل للتخزين وسريع التلف، وغياب الرقابة على أسواق الخضروات، وتعدد الوسطاء، وعدم دخول الجمعيات التعاونية للخضر والفاكهة فى منظومة التسويق، إضافة إلى أن منتجات الطماطم التى يتم عرضها فى السوق بتكون من إنتاج الصوب الزراعية، ومن المعروف أن تكاليف إنتاج زراعة الصوب للطماطم مضاعفة وأكبر من تكاليف الزراعة العادية.





وتوقع وكيل الزراعة، ان مع خروج انتاج العروة المنزرعة حاليا سوف تنخفض اسعار الطماطم.





وأضاف المهندس محمود عبد القادر، مدير ادارة المكافحة، ان من بين أسباب ارتفاع محصول الطماطم بالسوق المحلية عدم إطالة فترة جمع المحصول، والاتجاه لمحاصيل ذات عائد أعلى.





وأوضح مدير إدارة مكافحة الإسماعيلية، أن ارتفاع أسعار الطماطم يترتب عليه ارتفاع أسعار الخضراوات التى تدخل فى عمليات الوجبات المعتمدة على الطماطم، والمرتبطة بها فى الأسواق علاوة على انخفاض أسعار الطماطم في الفترة السابقة لمدة طويلة يكبد الفلاحين خسائر ما أدى إلى عزوف كثير من مزارعي الطماطم من زراعته.





في سياق آخر ، حذر الدكتور علاء جمعة أستاذ البساتين بجامعة قناة السويس مزارعي المانجو من الأخطاء الجسيمة التي يقع فيها اغلبهم. آخر

وقال أستاذ البساتين، ان من بين التحذيرات الشائعة بين مزارعي المانجو، استخدام ملح السويس كلوريد الصوديوم بإضافة كيلو أو اثنين أو ثلاثة كيلوات للشجرة الواحدة، حتى وصل الأمر لدى أغلب المزارعين الى أضافة شيكارة ملح للشجرة وهذا يعني أن بعد سنة وسنة أخرى سيحدث موت رجعي للاشجار وحرق الأوراق المصدر الرئيسي لإمداد الشجرة بالغذاء.

كما حذر من استخدام هيدروكسيد البوتاسيوم منفردا وهذا خطأ فادح لأنه شديد القلوية ويسبب أضعاف الأوراق، خاصة وان الأوراق كائن حي، بيتاثر بالعمليات الحيوية داخل الشجرة، موضحا ان ممكن استخدامه في تصنيع الصابون الزراعي بإضافة حمض السلفونيك بالمعدلات التي ذكرتها قبل ذلك للوصول إلى نقطة التعادل والنبات يستفيد من البوتاسيوم ومقاومة الآفات.



