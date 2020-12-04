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أخبار العالم

فرنسا في خطر.. أردوغان يتمنى التخلص من ماكرون بأسرع وقت

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 05:09 م
أردوغان يأمل أن تتخلص
أردوغان يأمل أن تتخلص فرنسا من ماكرون في أسرع وقت
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قسم الخارجي
جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجومه على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، معتبرا أن فرنسا تعيش مرحلة خطيرة في ظل رئاسة ماكرون.

وأضاف الرئيس التركي في تصريحات أدلى بها من مدينة اسطنبول أنه يأمل في رؤية فرنسا تتخلص بأسرع وقت من رئيسها إيمانويل ماكرون، وفقا لوكالة "الأناضول" الحكومية.

وقال أردوغان: "فرنسا تعيش مرحلة خطيرة للغاية مع ماكرون، أتمنى أن تتخلص مما يسببه لها من كوارث في أسرع وقت".

واعتبر أردوغان أن فرنسا لن تتخلص من احتجاجات السترات الصفراء، طالما ظل ماكرون في السلطة، مشيرا إلى أنها قد تتفاقم بشكل أكبر.

وتطرق الرئيس التركي خلال حديثه إلى ملف النزاع في إقليم ناجورنو كاراباخ، منتقدا فرار التوصية الصادر عن البرلمان الفرنسي باعتبار الإقليم دولة مستقلة.

وتدهورت العلاقات بين فرنسا وتركيا خلال السنة الماضية، بسبب خلافات حول عدد من الملفات منها سوريا وليبيا، فضلا عن أزمة شرق البحر المتوسط، وصولا إلى النزاع بين أرمينيا وأذربيجان، في إقليم ناجورنو كاراباخ.

وأشار أردوغان إلى أن سعي فرنسا للاعتراف بكاراباخ كدولة مستقلة،  يفقدها صفتها كوسيط لحل النزاع في الإقليم، في إشارة إلى دور فرنسا كرئيس مشارك بـ"مجموعة مينسك" المعنية بالوساطة لحل القضية،بالإضافة إلى روسيا والولايات المتحدة.

وسبق أن تطاول الرئيس التركي على نظيره الفرنسي أكثر من مرة، آخرها عندما شكك في قواه العقلية، قائلا إن ماكرون يحتاج إلى علاج نفسي.
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