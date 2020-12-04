مفاجأة.. مكمل غذائي يساعد على حرق الدهون

هناك العديد من الحلول المختلفة لفقدان الوزن، وهذا يشمل جميع أنواع الحبوب والأدوية والمكملات الطبيعية، و يُقال إنها تساعدك على إنقاص الوزن ، أو على الأقل تجعل من السهل إنقاص الوزن مع طرق أخرى.





كما انها تقلل من الشهية ، مما يجعلك تشعر بالشبع بحيث تتناول سعرات حرارية أقل تقلل من امتصاص العناصر الغذائية مثل الدهون، ويجعلك تأخذ في أقل من السعرات الحرارية زيادة حرق الدهون ، مما يجعلك تحرق المزيد من السعرات الحرارية وكشفًا لما قدمه موقع "healthline" إليكم ابرز المكملات الغذائية التي تياعد على خسارة الوزن..









يمكن للكافيين أن يعزز عملية التمثيل الغذائي ويعزز حرق الدهون على المدى القصير. ومع ذلك ، قد يتطور تحمل الآثار بسرعة.



مستخلص حبوب البن الأخضر، حبوب البن الخضراء هي ببساطة حبوب قهوة عادية لم يتم تحميصها، و تحتوي على مادتين يعتقد أنهما تساعدان في إنقاص الوزن ، الكافيين وحمض الكلوروجينيك.

كيف يعمل: يمكن أن يزيد الكافيين من حرق الدهون ، ويمكن لحمض الكلوروجينيك أن يبطئ تكسير الكربوهيدرات في الأمعاء.

وأظهرت العديد من الدراسات البشرية أن مستخلص حبوب البن الأخضر يمكن أن يساعد الناس على إنقاص الوزن، و وجدت مراجعة لثلاث دراسات أن المكمل الغذائي جعل الناس يفقدون (2.5 كجم) أكثر من الدواء .

قد يساعد مستخلص حبوب البن الأخضر على خفض مستويات السكر في الدم وخفض ضغط الدم. كما أنه غني بمضادات الأكسدة .



