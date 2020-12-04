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مرأة

مفاجأة.. مكمل غذائي يساعد على حرق الدهون

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 06:30 م
حرق الدهون
حرق الدهون
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نهى هجرس
هناك العديد من الحلول المختلفة لفقدان الوزن، وهذا يشمل جميع أنواع الحبوب والأدوية والمكملات الطبيعية، ويُقال إنها تساعدك على إنقاص الوزن ، أو على الأقل تجعل من السهل إنقاص الوزن مع طرق أخرى.

كما انها تقلل من الشهية ، مما يجعلك تشعر بالشبع بحيث تتناول سعرات حرارية أقل تقلل من امتصاص العناصر الغذائية مثل الدهون، ويجعلك تأخذ في أقل من السعرات الحرارية زيادة حرق الدهون ، مما يجعلك تحرق المزيد من السعرات الحرارية وكشفًا لما قدمه موقع "healthline" إليكم ابرز المكملات الغذائية التي تياعد على خسارة الوزن..


يمكن للكافيين أن يعزز عملية التمثيل الغذائي ويعزز حرق الدهون على المدى القصير. ومع ذلك ، قد يتطور تحمل الآثار بسرعة.

مستخلص حبوب البن الأخضر، حبوب البن الخضراء هي ببساطة حبوب قهوة عادية لم يتم تحميصها، وتحتوي على مادتين يعتقد أنهما تساعدان في إنقاص الوزن ، الكافيين وحمض الكلوروجينيك.

كيف يعمل: يمكن أن يزيد الكافيين من حرق الدهون ، ويمكن لحمض الكلوروجينيك أن يبطئ تكسير الكربوهيدرات في الأمعاء.

وأظهرت العديد من الدراسات البشرية أن مستخلص حبوب البن الأخضر يمكن أن يساعد الناس على إنقاص الوزن، ووجدت مراجعة لثلاث دراسات أن المكمل الغذائي جعل الناس يفقدون (2.5 كجم) أكثر من الدواء .

قد يساعد مستخلص حبوب البن الأخضر على خفض مستويات السكر في الدم وخفض ضغط الدم. كما أنه غني بمضادات الأكسدة .

الجلوكومانان هو نوع من الألياف الموجودة في جذور اليام الفيل ، وتسمى أيضًا konjac، وهو يمتص الجلوكومانان الماء ويصبح شبيها بالهلام. إنه "يجلس" في أمعائك ويعزز الشعور بالامتلاء ، مما يساعدك على تناول سعرات حرارية أقل 

وأظهرت ثلاث دراسات بشرية أن جلوكومانان ، جنبًا إلى جنب مع نظام غذائي صحي ، يمكن أن يساعد الناس على فقدان (4.5 كجم) من الوزن في 5 أسابيع، كما ان الجلوكومانان عبارة عن ألياف يمكن أن تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء. يمكنه أيضًا خفض نسبة السكر في الدم ، وكوليسترول الدم ، والدهون الثلاثية ، وهو فعال جدًا ضد الإمساك .
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