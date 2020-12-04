يوتيوبر شهير يتسبب في موت حبيبته الحامل ببث مباشر | شاهد

يواجه يوتيوبر روسي شهير، عقوبة بالسجن 15 عامًا بعد وفاة صديقته أثناء بث مباشر حيث جعلها تقف في العراء في البرد القارس.

يعتقد أن فالنتينا البالغة من العمر 28 عامًا ، ماتت شبه عارية بسبب انخفاض حرارة الجسم بعد أن أجبرها اليوتيوبر ستاس ريفلاي ، 30 عامًا ، على الوقوف في العراء في درجات حرارة دون الصفر أثناء البث عبر اليوتيوب، بحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

الآن يزعم الشهود والمتخصصون في الطب الشرعي أن اليوتيوبر تسبب في وقت سابق بإصابات مروعة لصديقته ، التي كشفت أنها حامل في بث مباشر سابق.

وقيل إنها أصيبت في السابق بجروح خطيرة في الرأس والوجه من أثر ثلاث ضربات تلقتها على وجهها بالإضافة إلى الإصابة "كدمات متعددة".

شهد أحد المشاهدين أنه بعد هجومه العنيف ، حبسها بالخارج بملابسها الداخلية بعد أن صب الماء عليها.

حاولت أن تلف نفسها بسترة أخذها منه ، قائلة إنها بحاجة إلى "اليقظة".

بقيت في الخارج في البرد القارس في منطقة موسكو لمدة تصل إلى 15 دقيقة.

عندما أحضرها ، شاهد رواد التواصل الاجتماعي المشاهد المؤلمة على الهواء مباشرة ، حين أدرك اليوتيوبر تدريجيًا أن حبيبته الحامل لا تتنفس وقلبها متوقف.

سمعه المشاهدون وهو يقول: "فاليا ، فاليا ، اللعنة ، تبدو وكأنك ميت.

استمر البث الغريب حتى مع وصول المسعفين والشرطة، حتى أعلنت وفاتها في مكان الحادث، حيث يعتقد أن البث استمر لمدة ساعتين بعد وفاتها.

قامت لجنة التحقيق الروسية الآن بشكل رسمي باحتجاز المشغل - الاسم الحقيقي ستانيسلاف ريشيتنيكوف ، وبدأت تحقيقًا في التسبب في أذى جسدي خطير أدى إلى الوفاة.

وقالت اللجنة إن التقارير التي تفيد بأنها حامل لم يتم تأكيدها.

ندد موقع يوتيوب بالفيديو وقال في بيان: 'لقد صدمنا عندما علمنا بهذا الحادث المأساوي.