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حوادث

ضبط شخصين يسرقان دراجات نارية بأسلوب توصيل الأسلاك بزفتى

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:51 م
حبس متهمين
حبس متهمين
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احمد علي
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة زفتى من ضبط شخصين لارتكابهما حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.


تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد احمد الصباحي وكيل فرع البحث الجنائى لمدينتي زفتي والسنطة بتمكن قوة من مباحث القسم بقيادة الرائد أحمد رمزي رئيس مباحث قسم زفتي ،من ضبط شخصين مُقيمان بدائرة قسم شرطة زفتى، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك، مُتخذان من دائرة قسم شرطة زفتى مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وبحوزتهما (طبنجة- كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى).
 
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب وحيازتهما السلاح النارى لإستخدامه فى ممارسة نشاطهما الإجرامى ، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات.
  
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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