بالأدوية والأعشاب.. علاج قشرة الرأس سريعا

علاجات قشرة الرأس هي طرق يمكنك من خلالها التخلص من الحكة والتقشير في فروة رأسك أو التحكم فيهما، أول خطوتين عليك تجربتهما هما تمشيط شعرك واستخدام شامبو قشرة الرأس .

مشطي شعرك من فروة رأسك لأسفل بحركات ثابتة وثابتة. يؤدي ذلك إلى نقل الزيت بعيدًا عن فروة رأسك ، حيث يمكن أن يتسبب تراكمه وخلايا الجلد في ظهور قشرة الرأس. يساعد تحريكه على طول خيوط الشعر في الحفاظ على شعرك لامعًا وصحيًا.

شامبو قشرة الرأس

ليست كل أنواع الشامبو المتوافقة مع قشرة الرأس متشابهة. يحتوي بعضها على مكونات نشطة مختلفة ، مثل:



مستحضرات قطران الفحم (Denorex Therapeutic Protection، Neutrogena T / Gel، Scytera)

بيريثيون الزنك (سيلسون بلو لفروة الرأس الجافة والحكة ، شامبو نيوتروجينا تي / جل للتحكم اليومي في قشرة الرأس ، هيد آند شولدرز)

حمض الساليسيليك والكبريت (سيبكس ، سيبوليكس)

حمض الساليسيليك (نيوتروجينا تي / سال)

كبريتيد السيلينيوم (Dandrex ، القوة السريرية للرأس والكتفين ، سيلسون)

كيتوكونازول (إكستينا ، نيزورال ميلادي ، زوليجيل)

قد تحتاج إلى التبديل بين أنواع الشامبو إذا كان أحد الأنواع يتحكم في قشرة الرأس في البداية ولكنه يفقد فعاليته لاحقًا. وإذا قررت تجربة الشامبو الذي يحتوي على قطران الفحم ، فستحتاج إلى العناية. يعالج قطران الفحم قشرة الرأس عن طريق جعل خلايا الجلد على فروة رأسك تموت وتتقشر بشكل أبطأ ، ولكن هناك أشياء يجب أن تعرفها:

بعض الناس لديهم رد فعل تحسسي تجاهه.

يمكن أن يغير لون الشعر والأظافر والجلد والملابس ذات اللون الفاتح.

ستحتاج إلى إبعاده عن أي جروح أو جلد مجروح أو عدوى ، وكذلك عينيك.

يمكن أن يجعل بشرتك أكثر حساسية لأشعة الشمس - يجب أن تبقى بعيدًا عن الشمس لمدة 24 إلى 72 ساعة بعد استخدامه.

يجب على النساء الحوامل أو المرضعات عدم استخدامه.



كيفية استخدام شامبو قشرة الرأس

عند غسل الشعر بالشامبو:

افركي فروة رأسك بالشامبو جيدًا.

اتركي الشامبو على رأسك لمدة 5 دقائق أو حسب التوجيهات.

شطف جيدا. قد يؤدي أي شامبو متبقي إلى تهيج بشرتك.

يمكن أن يختلف عدد مرات استخدام شامبو قشرة الرأس من مرة يوميًا إلى مرتين في الأسبوع:



بالنسبة للقوقازيين والأمريكيين الآسيويين ، فإن أفضل طريقة هي غسل الشعر بالشامبو يوميًا ، لكن استخدم شامبو قشرة الرأس مرتين فقط في الأسبوع. إذا لم يفلح ذلك في التخلص منه ، يمكنك محاولة تبديل الشامبو الذي يحتوي على مكونات علاج مختلفة.

بالنسبة للأشخاص ذوي البشرة السمراء ، من الأفضل استخدام شامبو قشرة الرأس مرة واحدة فقط في الأسبوع. قد ترغب أيضًا في التحدث مع طبيب أمراض جلدية حول أفضلهما لشعرك.

بمجرد السيطرة على قشرة الرأس ، قد تتمكن من استخدام شامبو قشرة الرأس بشكل أقل.

العلاجات المنزلية لقشرة الرأس

بصرف النظر عن شامبو قشرة الرأس ، قد تساعد بعض الأشياء الأخرى في السيطرة عليها. على سبيل المثال ، يمكن أن تساعد إدارة التوتر في التقشير ، أو يمكنك تجربة بعض هذه العلاجات الطبيعية. إما أنها ترطب أو قد تكون مفيدة ضد البكتيريا أو الفطريات:



زيت جوز الهند . ابدأ بفرك 3 إلى 5 ملاعق صغيرة من هذا في فروة رأسك ، ثم انتظر لمدة ساعة واغسل شعرك بالشامبو.

الصبار . افركي قليلًا في فروة رأسك قبل غسل شعرك بالشامبو.

خل التفاح : اخلطي ربع كوب من خل التفاح مع ربع كوب من الماء ، ثم صبيه على فروة رأسك. اتركه لمدة 15 دقيقة على الأقل ، ثم اشطف فروة رأسك جيدًا.

الأسبرين . اسحق حبتين من الأسبرين واخلطهما في الشامبو ثم اغسلي شعرك بالشامبو. اتركيه لمدة دقيقتين ثم اشطفيه.

صودا الخبز . بللي شعرك ثم ضعي صودا الخبز على فروة رأسك. اتركيها لبضع دقائق ، ثم اشطفيها.

عصير ليمون . افركي 2 ملاعق صغيرة من عصير الليمون في فروة رأسك ، واتركيها لبضع دقائق ، ثم اشطفيها. اتبع ذلك عن طريق خلط ملعقة صغيرة أخرى من عصير الليمون مع كوب من الماء وصبها على فروة رأسك.

زيت الزيتون . افركي فروة رأسك بعدة قطرات من زيت الزيتون ، وقم بتغطية شعرك بغطاء الاستحمام ، ثم نامي عليه. في الصباح ، اغسلي شعرك بالشامبو.

أظهرت بعض الدراسات أن زيت شجرة الشاي ، أحد المنتجات الثانوية لشجرة الشاي الأسترالية ، قد يساعد في علاج قشرة الرأس ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث. في بعض الحالات ، يمكن أن تهيج بشرتك أو تسبب رد فعل تحسسي.

متى ترى طبيبًا لعلاج قشرة الرأس

إذا كنت لا تزال في حالة حكة الجلد أو التخلص منه بعد تجربة المستحضرات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية ، فاستشر طبيبك. لحالات قشرة الرأس المستعصية حقًا ، قد تحتاج إلى استخدام شامبو أو دواء موضعي.



المرجع الطبي WebMD.