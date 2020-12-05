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أخبار العالم

رئيسة وزراء الجابون تعلن تمكن بلادها من الانتصار على فيروس كورونا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 09:41 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أكدت رئيسة وزراء الجابون روز رابوندا أن بلادها تمكنت من هزيمة فيروس كورونا، معتبرة أنها تقود العالم في جهود مكافحة الوباء. 

وقالت رابوندا، في تصريح أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، "إن بلدها الذي يأوي نحو مليوني شخص، استفاد من حربه مع الإيبولا والإيدز، في التعامل السريع مع فيروس كورونا، وأضافت "سوف نحتفل بالكريسماس بشكل طبيعي هذا العام.. لقد هزمنا الفيروس".

يذكر أنه منذ ظهور أول حالة بالفيروس في 12 مارس، قامت السلطات الصحية في المستعمرة الفرنسية السابقة، فورا بإغلاق الحدود وحظر التجول وتكثيف عمليات الاختبار المجانية، مع منع أي شخص من دخول مكان عام من دون إثبات خلوه من الفيروس..ولم تسجل الجابون سوى 59 وفاة بالفيروس منذ بدء الجائحة.

تعتبر القارة الأفريقية من أقل القارات تضررا من الفيروس، إذ لم تسجل سوى 50 ألف وفاة مقارنة بأكثر من مليون ونصف المليون وفاة على مستوى العالم.
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