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رياضة

السيتي يستضيف فولهام ومانشستر يونايتد في ضيافة وست هام بالبريميرليج

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:14 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
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إسراء أشرف
تفتح اليوم السبت، الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، عندما يحل فريق إيفرتون ضيفًا على نظيره بيرنلي في تمام الثانية والنصف مساءً، على ملعب "تيرف مور".

مانشستر سيتي × فولهام

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره فولهام في تمام الخامسة مساءً، على ملعبه "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ويسعى مانشستر سيتي الذي يعاني منذ إنطلاق الدوري الإنجليزي وحقق الفوز فقط في 4 مباريات وتعادل في 3 مباريات وتلقى هزيمتين من أصل 9 مباريات وله جولة مؤجلة، لتحقيق الفوز الخامس له هذا الموسم من أجل تحسين موقفه في جدول الترتيب.

ويحتل مان سيتي المركز الـ11 في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد فولهام في المركز الـ17 برصيد 7 نقاط.

وست هام يونايتد × مانشستر يونايتد

ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على نظيره وست هام يونايتد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على استاد لندن الأولمبي.

ويسعى مان يونايتد لتحقيق الفوز الرابع على التوالي والسادس له هذا الموسم بعدما خاض 9 مباريات وتعادل مباراة وتلقى 3 هزائم وله جولة مؤجلة.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز التاسع في جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 16 نقطة، خلف وست هام الذي يتواجد في المركز الخامس برصيد 17 نقطة.

تشيلسي × ليدز يونايتد

يستقبل فريق تشيلسي ضيفه ليدز يونايتد، في تمام العاشرة مساءً، على ملعبه "ستامفورد بريدج"، في ختام اليوم الأول من الجولة الحادية عشر أيضًا.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، خلف توتنهام وليفربول المتصدران بنقتطين فقط، بينما يأتي ليدز في المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة.

ويسعى تشيلسي لتحقيق الفوز على ليدز يونايتد، من أجل خطف الصدارة مؤقتا، التي يتقاسمها توتنهام وليفربول برصيد 21 نقطة لكل منهما.
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