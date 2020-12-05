هل الإنسان مخير أم مسير؟.. الإفتاء تجيب

وجه شخص سؤالا إلى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف قائلا: "هل السحر يمكن أن يمنع الرزق وأن يؤدي إلى مقتل إنسان ؟".

رد الشيخ علي جمعة : كان هذا يحدث زمان ، وأكمل ضاحكا: أما حاليا فقد تعبت الجن من الإنس وأصبحوا لا يقوون عليهم ، لأن الإنسان حاليا أصبح كـ الطاغية ، حتى أن الجن زهقت من الإنس ، ما ان الجن انصرفوا الى رؤوس الجبال والبحار ليتأملوا ويتدبروا ما يفعله البشر .

وتابع جمعة ضاحكا: الجن الآن أصبح يقتبس الأفكار الشيطانية والملتوية من بني البشر، لافتا إلى أننا في الوقت الحالي نعيش مع نوعية من البشر كلها طغيان وتكبر وتجبر يفر منه الجن بل ويشكو أيضا .

روشتة شرعية لإبطال السحر والحسد

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشخص الذي تم عمل سحر له، عليه ألا يجزع ولا يحزن ولا ييأس، وأن يكون على يقين بأنه لن يضره شيء إلا بإذن الله تعالى.





وأوضح «شلبي» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء على الفيسبوك، في إجابته عن سؤال: «ما طريقة إبطال السحر والحسد عمومًا؟»، أن عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فهو القائل في كتابه العزيز: «وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» الآية 102 من سورة البقرة.





وأكد أنه على الإنسان أن يكون على يقين بأنه لن يضره أحد إلا بإذن الله تعالى وأنه جل وعلا له حكمة، فأقصى ما يمكن للإنس والجن أن يفعلوه هو تحقيق إرادة الله سبحانه وتعالى، فالأمور كلها بيد الله عز وجل، لذا عليه أن يلجأ إلى الله جل في علاه بالدعاء والأذكار وصلاة ركعتين في الليل بنية قضاء الحاجة ، وليدعو فيهما الله تعالى بأن يبعد عنه الشيطان والنفوس الأمارة بالسوء، وحينها لن يضرك السحر في شيء، كما أن الرقية الشرعية مهمة جدًا في مثل هذه الحالات، وهذا لا يتطلب إحضار أحدهم للقيام بالرقية، ولكن يمكن الذهاب لمكتبة تبيع الكتب الدينية أو تحميل الرقية من الإنترنت وقراءتها مرتين يوميًا في الصباح والمساء.



