أصدره السيسي.. عبد المسيح سمعان: قانون 202 لإدارة المخلفات يقضي على مشكلة تراكم القمامة.. فيديو

أوضح الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، أن قانون رقم 202 لعام 2020 الذي أصدره الرئيس السيسي، الذي يختص بتنظيم إدارة المخلفات، مشيرًا إلى أنه يعتبر أول قانون مُنظم لجمع القمامة في مصر، ومعالجتها بأسلوب استراتيجي قائم على العديد من الدراسات ، وجُهد كبير من قبل القيادة السياسية.





وأضاف "عبد المسيح سمعان" خلال لقائه مع برنامج " صباحك مصري " المُذاع على فضائية " MBC MASR2 " ، أن القانون رقم 202 هو المَخرج الوحيد من أزمة القمامة في محافظات مصر بالكامل ، مشيرًا إلى أن كان هناك منظومة قديمة للمخلفات ، كانت قائمة على بعض الشركات اللاجئة من الدول الأجنبية.





وتابع أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس ، أن كان هناك حلقة منفصلة بين خروج القمامة من المنزل ، والقمامة التي تقوم الشركات بجمعها من صناديق القمامة ، إن وُجدت ، مؤكدًا أن التعاقد الذي قام بين وزارة البيئة وبين الشركات ، كان قائم على جمع القمامة من الصناديق والشوارع ، وليس من المنازل.





وأكد " سمعان " ، أن القانون الذي أصدره الرئيس ، هو قانون خاص بإدارة المخلفات وتنظيمها بشكل عام ، وتوفير هيئة مسئولة عن هذا التنظيم ، تابعة لوزارة البيئة ، مع وزراء التنمية المحلية ، والإسكان.





وأضاف أن هناك قواعد أيضًا تعمل على تنظيم عملية جمع القمامة والتخلص الآمن منها ، بالإضافة إلى إدارة المحاسبات والغرامات ، مشيرًا إلى أن هذا القانون وُضع في حوالي 80 مادة، لمعالجة جميع القضايا الخاصة بالقمامة ، من وضع استراتيجية ، والتنظيم ، والمتابعة ، والتقييم ، والشركات التي سيتم التعاقد معها ، مؤكدًا على وجود لجنة لإدارة هذا الجهاز ، وهذه اللجنة تضم العديد من الخبراء من مختلف المجالات .





وأكمل أن تطبيق هذا القانون يحتاج إلى التوعية الجيدة أولًا والضمير ، حيث يجب توعية المواطنين بجدول تنظيم مُعين ، وتطبيق غرامات وعقوبات على المواطنين الذين يقومون بإلقاء القمامة في الشارع.