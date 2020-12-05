أستاذ جراحة يفجر مفاجأة حول علاقة السمنة بفيروس كورونا

أكد الدكتور ياسر عبد الرحيم أستاذ جراحات السمنة المفرطة والمناظير بجامعة عين شمس وعضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة، أن هناك علاقة وطيدة بين إصابة مرضى السمنة المفرطة بفيروس كورونا.





وقال ياسر عبد الرحيم خلال مؤتمر طبي بمدينه الغردقه ن أكبر البدناء أكثر عرضة للوفاة بما يقارب 50% وسط مرضى الفيروس المسبب لـ"كوفيد 19"؛ وفقا لأبحاث ودراسات حديثة قام بها علماء بالتعاون بين جامعة "نورث كارولينا" ومجلس الصحة السعودي والبنك الدولي.





وأشاد الدكتور ياسر عبدالرحيم، بانعقاد المؤتمر السابع لقسم التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم بالمعهد القومي للأورام - جامعة القاهرة بمدينة الغردقة، وتخصيص جلسة عن آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد والتي حاضر فيها الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة.





وأكد أستاذ جراحات السمنة والسكر والمناظير بجامعة عين شمس، أن السمنة تعد من الأمراض المزمنة ويجب التخلص منها سريعا، عن طريق تغيير العادات الغذائية غير الصحية واكتساب عادات سليمة فضلا عن ممارسة الرياضة لتنشيط الدورة الدموية باستمرار والحفاظ على رشاقة الجسم.





وأشارإلى أنه يتم اللجوء لجراحات السمنة كآخر حل لمشكلة زيادة الوزن المفرط، ويقوم الجراح المختص أولا بمعاينة المريض بشكل شامل، وتقييم وفحص الأداء الهرموني بشكل دقيق، وتحليل لطبيعة الحياة وعادات الأكل لدى المريض، كما يتم التحقق وتوثيق محاولات تخفيض الوزن السابقة.





ونوه استشاري جراحات السمنة، بأن عملية تكميم المعدة تعد من الجراحات الآمنة إذا تمت لدى مختص ووفق المعايير الطبية والتاريخ المرضى والحالة العامة للمريض؛ لافتا إلى أن علاج مرض السمنة يكون عبر 3 خيارات رئيسية حسب شدة الحالة وما يقرره الطبيب، وتشمل هذه الخيارات نظاما غذائيا صحيا، والعمليات الجراحية، والأدوية.





وذكر أن عملية تكميم المعدة تشمل ربط المعدة ويتم وضع حلقة حولها مما يحد من كمية الطعام الذي يتم تناوله، بينما عملية تحويل مسار المعدة، يتم فيها توصيل المعدة بالإثنى عشر أو الأمعاء الدقيقة، لخفض قدرتها على امتصاص السعرات الحرارية.





كان الدكتور أحمد حلمي أبوالسعود، أستاذ ورئيس قسم علاج الألم والتخدير والعناية المركزة بمعهد الأورام القومي جامعة القاهرة، والدكتور محمد الوصيف مدير معهد الأورام بجامعة القاهرة ، قد افتتحا فعاليات المؤتمر السنوي السابع لقسم التخدير وعلاج الألم والذي ينظمه قسم التخدير بالمعهد القومي للأورام، والمنعقد بمدينة الغردقة في الفترة بين ٣-٦ ديسمبر، وتختتم فعالياته غدا الأحد، تحت رعاية الدكتور حاتم أبو القاسم عميد معهد الأورام، وبحضور 100 مشارك من أساتذة الجامعات والمستشار الإعلامي حسام راضي.



