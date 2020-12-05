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فن

هيفاء وهبي تثير الجدل بـ السيجار على إنستجرام

السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:41 م
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
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محمد بدران

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، جمهورها ومتابعيها صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتطبيق الصور والفيديوهات "انستجرام".

ظهرت فيها هيفاء وهبي وهي تدخن السيجار وترتدي فستانًا من الأورانج قصير، وشعر اسود اللون،  لتنهال عليها التعليقات والإعجابات من المُتابعين. 

وعلى جانب آخر، نفت هيفاء وهبى شائعة الصلح بينها وبين زوجها ومدير أعمالها السابق محمد الوزيرى، من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع تويتر.

وقالت "وهبى"، من خلال تغريدتها: "أولاً هو مازال مسجونًا منذ 4 شهور على ذمة التحقيقات، ثانيًا منذ ساعات وحتى هذه اللحظة التي اكتب فيها التويتة هناك جلسة محكمة تعقد حالا ويترافع فيها ضده المحامين المستشار ياسر قنطوش والدكتورة رانية المناوي".

وأضافت :" ثالثا والأهم: هيدا الخبر من سابع المستحيلات انه يحصل! 4: انا بلبنان".

وقرّر قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، يوم السبت، تجديد حبس محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالنصب عليها في مبلغ 63 مليون جنيه.

وأثيرت حالة كبيرة من الجدل في الفترة الأخيرة بسبب الدعوى التي رفعها محمد وزيري (مدير أعمال هيفاء وهبي السابق)، لإثبات زواجه العرفي منها.

في البداية، قام الملحن محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي، برفع دعوى قضائية في نيابة جنوب القاهرة الكلية لشؤون الأسرة للمطالبة بإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وجاءت تلك الخطوة بعد ما كشف ياسر قنطوش، محامي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن تقدمه ببلاغ ضد مدير أعمالها (محمد حمــزة عبدالرحمن محمد عبدالمنعم)، بسبب قيام الأخير بالاستيلاء على أموالها، وسحبها من حسابها البنكي، وإيداعها في حسابه الخاص، بموجب التوكيل الذي حصل عليه منها. 

ويعرض للفنانة هيفاء وهبي، خلال الوقت الحالي مسلسل «أسود فاتح»، وهو من بطولة: هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل ويبدأ عرضه الأحد المقبل على منصة "شاهد" vip.

وتحرص هيفاء وهبي علي مشاركة جمهورها بيومياتها سواء الشخصية أو العملية، حيث نشرت فيديو، من كواليس مسلسلها الجديد "الأسود فاتح" عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام".

كما تستعد هيفاء وهبي، لطرح أغنية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمرو الخضري.

وشاركت هيفاء وهبي في كليب اليسا الجديد هنغني كمان وكمان وظهرت كـ ضيفة شرف وهي تغني وترقص من منزلها بسبب اتباع التباعد الاجتماعي. 

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