رسميًا.. الزمالك يحصل على خدمات نجم الأهلي أحمد الشيخ

جاء ذلك عقب موافقة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك بانتقال اللاعب لصفوف الفريق.

ومن المفترض ان يخضع أحمد الشيخ إلي الكشف الطبي غدًا "الأحد"، من أجل إتمام التعاقد بشكل رسمي.

واستقر مسئولو نادي الزمالك على تعديل عقد محمود الونش مدافع الفريق الأبيض في ظل المستويات الجيدة التي يقدمها اللاعب مع الفريق الأبيض في الفترة الأخيرة، وظهوره بمستوى جيد مع القلعة البيضاء، خاصة أن الإدارة تسعى للحفاظ على استمرار اللاعب لفترة طويلة مع الفريق.





وفي نفس الوقت يسعى الزمالك لـ تعديل عقد أحمد أبوالفتوح الظهير الأيسر للفريق الأبيض خلال الفترة الحالية خاصة أنه يحصل على مقابل مادي ضئيل أسوة بباقي عقود لاعبي الفريق.





واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تدريباته عصر اليوم السبت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء ، وذلك عقب الراحة السلبية التي منحها البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق للاعبين .





وانتظم المغربي حميد أحداد لاعب الفريق في التدريبات عقب عودته من الإعارة للرجاء المغربي.



