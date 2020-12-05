الزمالك يتوصل لاتفاق مبدئي للتعاقد مع أحمد الشيخ

كشف مصدر بلجنة الكرة بنادي الزمالك عن توصل النادي لاتفاق مبدئي مع أحمد الشيخ لاعب فريق الأهلي لضمه خلال الفترة الحالية بعد موافقة البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق على التعاقد مع صانع ألعاب الفريق الأحمر في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن الفريق الأحمر.





وأكد المصدر أن الساعات الأخيرة شهدت جلسة مع اللاعب تم خلالها الاتفاق على التفاصيل الخاصة بانتقال اللاعب للفريق الأبيض وسيتم عرض الأمر على اللجنة المؤقتة لإدارة النادي.





وأضاف المصدر أن الشيخ وقع على عقود الانتقال للفريق ولن يتم الإعلان عن الصفقة إلا بعد موافقة اللجنة المؤقتة لإدارة النادي في الفترة الحالية خاصة وأن هناك أحد أفراد اللجنة كان يعارض الصفقة بسبب رفض اللاعب الانتقال للزمالك من قبل وتفضيله للأهلي.



