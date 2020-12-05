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فن

قاعة آيماكس.. إطلاق فيلم التحريك The Croods : A New Age

السبت 05/ديسمبر/2020 - 08:46 م
فيلم التحريك The
فيلم التحريك The Croods: A New Age
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محمد نحلة
تطلق شركة FourStar الجزء الثاني The Croods: A New Age في دور العرض المصرية وقاعة آيماكس بنسخته الإنجليزية الأصلية وأخرى مدبلجة إلى العربية، وذلك ابتداءً من 2 ديسمبر.. وذلك بعد نجاح الجزء الأول عالميًا الذي حقق إيرادات تخطت 500 مليون دولار وترشح لجائزتي أوسكار وجولدن جلوب كأفضل فيلم تحريك.

بوصولهم إلى شاطئ فسيح يحمل معه الغد المشرق الذي كانوا يتطلعون إليه، وبعد صراع مع الطبيعة، ينتهي الجزء الأول من رحلة عائلة The Croods البدائية، لتبدأ أحداث الجزء الثاني The Croods: A New Age بصراع جديد تخوضه العائلة بقيادة الأب جريج، يواجهون خلاله تحديًا ضد عائلة بيترمانز التي تدّعي أنها الأفضل والأكثر تطورًا، ليتحد مصير العائلتين رغمًا عنهما في مواجهة خطر خارجي يغير مصير كل منهما.
 
الفيلم من إخراج جويل كروفورد، وتأليف دان هاجمان، كيفن هاجمان، بول فيشر وبوب لوجان، عن القصة الأصلية لمخرجي الجزء الأول كريس سنادرز وكيرك دي ميكو، ويقوم بالأداء الصوتي أبطال الجزء الأول  نيكولاس كيدج، إيما ستون، رايان رينولدز، كاثرين كينر، كلارك دوك، وكلوريس ريتشمان، وينضم إليهم في الجزء الثاني كل من بيتر دينكلاج، ليزلي مان، كيلي ماري تران وكريس ساندرز.

ينطلق الفيلم في دور العرض المصرية من خلال شركة FourStar، برجاء مراجعة مواعيد الحفلات مع دور العرض.
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