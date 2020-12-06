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رياضة

رضا عبد العال: بدر بانون نجح في أول اختبار له مع الأهلي .. فيديو

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:10 ص
صدى البلد
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محمد سمير
قال رضا عبد العال، المدير الفني لنادي طنطا، إن بدر بانون مدافع صاحب مهارات فنية ودفاعية مميزة.

وأضاف رضا عبد العال، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي محمد فاروق، ببرنامج "البريمو"، المذاع علي قناة "تن"، إن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، دفع ببدر بانون، في خط الدفاع علي حساب ياسر إبراهيم، من أجل دخول اللاعب المغربي أجواء المباريات مع القلعة الحمراء والاستفادة منه خلال الفترة المقبلة.

وتابع: موسيماني عايز يستفيد من بدر بانون في السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي، موضحا أن بدر ظهر بمستوي رائع ومميز أمام طلائع الجيش ونجح في أول ظهور له مع القلعة الحمراء.

وتوج النادي الأهلي ببطولة كأس مصر للمرة الـ 37 في تاريخه علي حساب الطلائع بضربات الترجيح.

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حصد لقب بطولة كأس مصر على حساب فريق طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد برج العرب.

وفي السطور التالية نرصد أبرز أرقام الفريق في مسيرة التتويج باللقب للمرة الـ37 في تاريخه.

لعب الأهلي 5 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات، واكتفى بالتعادل في مباراة واحدة، وفاز على بني سويف والترسانة وأبو قير والاتحاد السكندري، قبل أن يتعادل مساء اليوم مع طلائع الجيش ويحسم اللقب بركلات الترجيح من نقطة الجزاء. 

شهدت منافسات بطولة كأس مصر مشاركة 36 لاعبا من فريق الأهلي يتقدمهم حسين الشحات، الذي شارك في كل مباريات الفريق بالبطولة هذا الموسم، بواقع 5 مباريات، والمركز الثاني من نصيب ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي برصيد 4 مباريات، ثم أليو ديانج وأيمن أشرف وجيرالدو والشناوي ومحمد هاني وكهربا ومحمود وحيد ومروان محسن في ثلاث مباريات.
      
سجل خط هجوم الأهلي 10 أهداف بواقع هدفين في المباراة الواحدة، مسجلا في كل مبارياته بالبطولة.

هداف الفريق في الكأس وليد سليمان ووليد أزارو وجونيور أجايي برصيد هدفين، فيما نجح في تسجيل هدف واحد كل من محمد مجدي أفشة ومحمود كهربا وحمدي فتحي وأحمد الشيخ.

استقبلت شباك الأهلي 5 أهداف بواقع هدف في المباراة الواحدة، ولم يتمكن الفريق من الخروج بشباك نظيفة في كل أدوار البطولة.
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