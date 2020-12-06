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رياضة

سيد عبدالحفيظ: نستعد بكل قوة للبطولات المقبلة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 02:28 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي أن تحقيق لقب كأس مصر كان مهمًّا للغاية، خاصة أن التتويج الأخير بها كان في عام 2017، مشيرًا إلى أن الفريق تفوق بشكل كبير هذا الموسم رقميًّا، بعدما نجح في حصد الثلاثية ويضيف اليوم بطولة الكأس بعد كفاح وماراثون كبير يعبر عن شخصية الأهلي.

وقال عبد الحفيظ إن مباريات كرة القدم دائمًا يكون فيها دروس جديدة، ومباراة طلائع الجيش كانت درسًا جديدًا للاعبي الأهلي، مؤكدًا أن الفريق قدم مباراة جيدة، ونجح في تحقيق لقب كأس مصر.

وأضاف أن الفريق سيبدأ الاستعداد بكل قوة للبطولات المقبلة، التي ستكون فيها المنافسة صعبة، مشيدًا بمستوى أكثر من لاعب في الفريق.

وأوضح أن محمود عبد المنعم «كهربا» من العناصر الجيدة، وهو إضافة كبيرة للفريق، مؤكدًا ثقته في إمكاناته الكبيرة، وسيكون عنصرًا فعالًا في تشكيلة الأهلي خلال الموسم الجديد.

وتوج الأهلي بطلًا لكأس مصر على حساب طلائع الجيش، بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها الأهلي لصالحه بنتيجة 3-2، ليتوج باللقب للمرة الـ37 في تاريخه.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في تحقيق الثنائية المحلية «الدوري والكأس» للمرة رقم 14 في تاريخه، بعد حصده لقب الكأس السبت، على حساب طلائع الجيش بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1.

يذكر أن الأهلي حصد لقب بطولة الدوري الممتاز للمرة الـ42 في تاريخه هذا الموسم قبل 7 جولات من نهاية الموسم.

واستطاع الأهلي أن يجمع الدوري وكأس مصر للمرة الأولى في تاريخه موسم 1948-1949، وعاد ليكرر الإنجاز في موسم 49-50، وموسم 50-51، وفي موسم 52-53 حصد الأهلي الثنائية للمرة الرابعة في تاريخه.

نجح الأهلي في حصد الثنائية موسم 55-56، ليجمع الثنائية مجددًا عن جدارة واستحقاق، وعاد ليجمع الثنائية للمرة السادسة في موسم 60-61.

وانتظر الأهلي حتى مطلع الثمانينات ليحصد الثنائية السابعة في تاريخه، وتحديدًا في موسم 80-81، ثم موسم 84-85 شهد تكرار الإنجاز بحصد الدوري وكأس مصر.

موسم 88-89 شهد تحقيق الأهلي الثنائية للمرة التاسعة في تاريخ النادي بالجمع بين الدوري وبطولة كأس مصر.

عاد الأهلي ليجمع الثنائية مجددًا منتصف التسعينات وتحديدًا موسم 1995-1996، وكانت المرة العاشرة في تاريخ القلعة الحمراء.

وفي موسم 2005-2006 جمع لقبي الدوري وكأس مصر، وتكرار الإنجاز في موسم 2006-2007 للمرة الـ12 في القلعة الحمراء.

ليعود الأهلي في موسم 2016-2017 ليجمع الثنائية المحلية للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، قبل أن يتمكن من تحقيق الثنائية التاريخية للمرة الـ14 هذا الموسم، بالفوز ببطولة الدوري وكأس مصر ومعهما لقب بطولة دوري الأبطال، في موسم تاريخي لن تنساه ذاكرة أبناء وعشاق النادي الأهلي.

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