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أخبار العالم

بعد صفعة كيمب.. ترامب يطير إلى جورجيا لحضور مسيرة النصر

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:55 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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حسام رضوان
توجه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ، دونالد ترامب إلى ولاية جورجيا للمشاركة في تجمع حاشد من أنصاره في فالدوستا.

وقالت وسائل الإعلام الأمريكية إن "مسيرة النصر" التي يستضيفها المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري من المقرر أن تبدأ في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت واشنطن في مطار فالدوستا.

وسيظهر ترامب في هذا الحدث مع السناتور كيلي لوفلر وديفيد بيرديو ، وكلاهما سيواجه سباقات الإعادة الحاسمة في يناير، في أول تجمع سياسي لترامب منذ خسارته لمحاولة إعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها خصمه الديمقراطي جو بايدن.

تأتي الزيارة وسط تصاعد التوترات في الحزب الجمهوري في جورجيا بعد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات، وواصل ترامب تقديم مزاعم لا أساس لها بشأن تزوير الناخبين في جورجيا وهاجم مسؤولي الانتخابات من حزبه، ورفع محاموه دعوى مطالبين بإلغاء نتائج الانتخابات.

وقالت مصادر مقربة من الحاكم إنه ضغط أمس السبت على الحاكم بريان كيمب في مكالمة هاتفية خاصة لعقد جلسة تشريعية خاصة في جورجيا بهدف إلغاء فوز بايدن، لكن كيمب رفض.

واصل ترامب هجومه على كيمب، وطلب منه أن يدعو للتحقق من صحة التوقيع، ورد كيمب قائلًا إنه دعا إلى تدقيق التوقيع ثلاث مرات.

ولن يحضر كيمب التجمع بسبب وفاة صديق مقرب من العائلة وموظف في لوفلير الذي قُتل في حادث سيارة أول أمس الجمعة.

ونفى نائب الرئيس مايك بنس المخاوف بشأن التصويت في جولة الإعادة.


ورفضت محكمة استئناف فيدرالية دعوى محام جمهوري لمنع إعلان فوز الرئيس الأمريكي المتخب جو بايدن بالانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا.

وقالت المحكمة إن المحامي المؤيد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يكن لديه صفة قانونية لرفع دعوى قضائية ضد نتائج الانتخابات في جورجيا، حيث تقدم بايدن على ترامب بنحو 12 ألف صوت.

يأتي ذلك القرار ضمن سلسلة ضربات تلقتها حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث رفضت المحاكم دعاوي قضائية مماثلة تشكك في نتائج الانتخابات بولايات أريزونا وميشيجان ونيفادا وبنسلفانيا وويسكونسن.


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