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سيارات

شاهد.. سباق مثير بين كورفيت C8 وشقيقتها V7

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:02 م
صدى البلد
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كريم عاطف
تعتبر سباقات السيارات من إحدي أكثر الأحداث إثارة ولكن عندما تجمع بين أشقاء علامة تجارية واحدة تصبح ليس لها مثيل، حيث جمعت بين شيفروليه كورفيت C8 و شقيقتها V7 .

ويظهر في مقطع الفيديو الخاص بالسباق المثير لكلا الشقيقتين بداية السباق من نقاط ثابتة ثم متحركة لمعرفة الفارق في قوة السيارتين.

وفي البداية تعتبر السيارة شيفروليه كورفيت C7 ، رياضية رائعة بفضل محركها V8 بسعة 6.2 لتر الذي يعمل بسحب الهواء الطبيعي، فهي متعة مطلقة ويمكن إقرانه بناقل حركة يدوي بست سرعات لزيادة إثارة القيادة.

أما السيارة C8 Corvette Stingray تبدو أكثر حداثة، بفضل المواد عالية الجودة الموجودة في جميع أنحاء المقصورة، كما أنها محملة بالكثير من التقنيات الجديدة، بما في ذلك مرآة الرؤية الخلفية الرقمية.

وتشمل نظام تعليق جديد والذي يتوفر الآن كخيار مستقل خارج حزمة Z51  ودعم آبل كاربلاي اللاسلكي القياسي وأندرويد أوتو بالإضافة إلى ترقيات تقنية أخرى في حين توفرت بخيارات ألوان جديدة للداخل والخارج  تشمل على الأحمر المعدني والفضي المعدني والرمادي سكاي كول والأصفر سترايك.

وعند الحصول على نظام التعليق المتوفر في Z51  دون الحصول على الحزمة إلا أنه بالحصول عليها يعني الحصول على فرامل Z51 عالية الأداء، أما القفل التفاضلي الإلكتروني محدود الإنزلاق وجناح خلفي Z51 وإطارات عالية الأداء ونظام تبريد للاستخدام الشاق.

أما المقصورة فيمكنك  الحصول على الخيارات التالية: مقاعد قابلة للتدفئة والتهوية وعجلة قيادة مدفأة ونظام صوتي بوز بيرفورمانس Series14 وشاحن لاسلكي، من بين خيارات أخرى عديدة، في حين تتوفر كاميرا الرؤية الخلفية عالية الدقة، ومساعد الركن الخلفي، وشبكة واي فاي 4G LTE بشكل قياسي.
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