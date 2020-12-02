شاهد.. مواصفات تويوتا ميراي 2021 الإصدار الأمريكي .. صور

كشفت مؤخرا شركة السيارات اليابانية تويوتا رسميا عن مواصفات السيارة ميراي موديل 2021 الإصدار الأمريكي ، والذى حصل على منصة GA-L من تويوتا .





وأوضحت الشركة ان منصة GA-L ، في السيارة الجديدة تسمح بنقل خلايا الوقود الهيدروجينية من أسفل المقصورة، إلى الأمام، وهو ما يُوفر توازن أفضل للهيكل ومقصورة أكثر اتساعًا بخمسة مقاعد.





ويمكن للسيارة ميراي موديل 2021 الإصدار الأمريكي ، استيعاب ثلاثة خزانات هيدروجين عالية الضغط، يتم ترتيبها على شكل حرف T، الأطول فيهم أسفل أرضية المقصورة، والخزانات الأصغر حجمًا موضوعة بشكل جانبي أسفل المقاعد الخلفية والصندوق الخلفي.





وقال تويوتا ، ان الخزانات ستستوعب 5.6 كجم من الهيدروجين مقارنة بـ 4.6 كجم في الموديل السابق، بالإضافة الى وضع البطارية عالية الجهد والمحرك الكهربائي فوق المحور الخلفي، مما يمنح السيارة توزيعًا مثاليًا للوزن بنسبة 50:50.





و يُولد المحرك الجديد قوة 180 حصان و300 نيوتن. متر من عزم الدوران، وتتمتع السيارة التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية على نطاق قيادة تقديري من وكالة حماية البيئة يبلغ حوالي 650 كلم للخزان الممتلئ، مقارنة بـ 502 كلم للموديل السابق.





كما أن محور DC-DC الذي يحتوي على الخلايا أصبح أصغر بنسبة 21%، وأخف وزنًا بمقدار 2.9 كجم من الطراز السابق، والجديد أيضًا في طراز 2021 هو بطارية الليثيوم أيون عالية الجهد بدلًا من بطارية هيدريد النيكل في الموديل السابق، والبطارية الجديدة أخف وزنًا بمقدار 2.6 كجم.



