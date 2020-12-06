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رياضة

الدوري الإيطالي .. استبعاد إبراهيموفيتش من مباراة ميلان وسامبدوريا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:03 م
إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش
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محمد السعيد
أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق إيه سي ميلان، قائمة الفريق، استعدادا لمواجهة سامبدوريا، المقرر لها، اليوم، الأحد، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإيطالي.

وشهت قائمة ميلان غياب إبراهيموفيتش لعدم تعافيه بشكل كامل، من الإصابة العضلية، التي تعرض لها أمام نابولي  في الجولة قبل الماضية، من الكالتشيو. والجزائري إسماعيل بن ناصر، بسبب معاناته من إجهاد في أوتار الفخذ الأيسر.

وجاءت قائمة ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما ح أنطونيو دونا رونا - تاتاروسانو.

خط الدفاع: كالابريا - كونتي - دوراتي - دالوت - هرنانديز- كالولو - رومانيولي.

خط الوسط: كاتسييخو- تشالهانوجلو - إبراهيم دياز - فرانك كيسي - هاوجي - كرونيتش- ميونيتش - تونالي- ساليميكرس.

 خط الهجوم: كولومبو - مالديني - ريبيتش.

ويسعى ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتعزيز صدارته فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

في المقابل يطمح سامبدوريا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الروسونيري، للحفاظ على تواجده في منطقة وسط الجدول، ومواصلة الابتعاد عن مراكز الهبوط.

كان ميلان فاز على فيورنتينا بهدفين دون رد في الجولة الماضية، بينما تعادل سامبدوريا مع تورينو 2 - 2.

ويتصدر ميلان جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 23 نقطة، بفارق نقطتين عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد سامبدوريا في المركز الـ 11 بـ11 نقطة.

يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات.

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