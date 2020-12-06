على العود وسط حضور طلابي كبير.. عمرو حسن يلقي أجمل قصائده بجامعة حلوان

تستضيف جامعة حلوان الآن الشاعر الشاب عمرو حسن فى ندوة شعرية موسيقية، بمجمع الفنون والثقافة فى الحرم الجامعي بحلوان ويأتي هذا تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة ، وبتنظيم من الأسر الطلابية أسرة ترحال وأسرة وان تيم .

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قال الشاعر إنه سعيد بتواجده فى جامعة حلوان وبترحيب الدكتور أشرف رضا مدير مجمع الفنون والثقافة وأنه حريص على تواجده دائما وسط الطلاب ، وكان هناك عدد كبير لم يتمكنوا من الدخول الندوة بسبب قوانين التباعد الاجتماعي ووعد عمرو حسن طلاب جامعة حلوان بعمل ندوة آخره والتواجد مره ثانية داخل الجامعة .





وبدأ عمرو حسن بإلقاء قصائده وفى مقدمتها قصيدة وحشتني وسط ترحيب كبير من الطلاب الحاضرين ،وتخلل الحفل فقرات فنية من شباب مواهب الجامعة وقاموا بتقديم عروض إلقاء شعرى و غناء وبيت بوكس.





وتواجد الكثير من شباب الجامعة في المسرح الكبير لحضور الندوة التي تأتي برعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، وبتنظيم أسرة "ترحال" المركزية بالجامعة ضمن فعاليات الموسم الثقفي .

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وتقام الاحتفالية وسط أجواء من السعادة والبهجة على العديد من طلاب الجامعة الذين أعربوا عن سعادتهم بتنظيم الجامعة لهذه الندوات وان هذه الاحتفالات تجعلوهم على ارتباط بالجامعة .

وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب .

يأتي هذا ضمن خطة الأنشطة الطلابية المقررة العام الدراسي 2020/2021 وتعمل الأنشطة الطلابية على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.

وكان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، قال إن الجامعة تستمر هذا العام فى ممارسة كافة أنشطتها الطلابية الرياضية والثقافية والفنية وأنشطة الأسر بما يتناسب مع الظروف التى تمر بها البلاد والعالم؛ بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على سلامة الطلاب بها.