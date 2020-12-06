وزير الأوقاف يشارك في مؤتمر "قيم عالم ما بعد كورونا"

وفي هذا الصدد أكد وزير الأوقاف أن الشدائد والمحن والنوازل العامة تتطلب التعاون والتراحم بين بني البشر، وأننا لا يمكن أن نكون شركاء حقيقيين لعالم اليوم ما لم نكن مؤثرين وفاعلين فيه.

فى سياق أخر.. نفى الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ما تردد حول اعتزام الوزارة غلق المساجد خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه لا نية على الإطلاق لهذا القرار.





وأضاف طايع في تصريح خاص أن هناك اتباعا شديدا للإجراءات الاحترازية في المساجد ومن حيث ارتداء الكمامة، وإحضار سجادة الصلاة والتباعد مع استمرار غلق دورات المياه وفتح المسجد قبل الوقت الصلاة ب 10 دقائق وغلقه بعد انتهاء الصلاة مباشرة، لافتا إلى أن هناك التزام كامل من المصلين بالتعليمات ولم تحدث مخالفات نهائيا.





وأوضح طايع أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المساجد وحملات النظافة والتعقيم كما حذر الأئمة من التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية مشددا على أن المقصر سيتم اتخاذ إجراءات مشددة ضده.





وذكر طايع أن هناك حملات تعقيم ونظافة للمساجد بجميع أنحاء الجمهورية أسبوعية ولا تتوقف على الإطلاق حفاظا على المواطنين وللحد من انتشار الفيروس داعين الله أن يرفع عن البلاء والوباء وأن يحفظ مصر وأهلها من هذا الفيروس.





وأكدت وزارة الأوقاف في وقت سابق على جميع العاملين بها والمتعاملين معها والمصلين، الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة انتشار فيروس كورونا.





وحذرت وزارة الأوقاف بشدة بالغة من أي تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية سواء بالمساجد أو بجميع المقار الإدارية بالوزارة وجميع الجهات التابعة لها، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه من تثبت مخالفته للإجراءات أو تهاونه في تطبيقها في نطاق ما كلف به، وكذلك من يثبت عدم ارتدائه للكمامة في مقر عمله.





وأكدت وزارة الأوقاف، أنها قد تضطر إلى غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالضوابط، وأنها تعتذر عن تقديم أي خدمة أو استقبال أي شخص غير مرتدٍ للكمامة، مؤكدة أن من كان يحب أن تظل بيوت الله (عز وجل) مفتوحة فعليه أن يلتزم بالإجراءات الوقائية والتعليمات، حتى تظل بيوت الله (عز وجل) مفتوحة أمام الراكعين والساجدين.



