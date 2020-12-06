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ديني

الأوقاف تهدي نقابة القراء 21 نسخة مسجلة للقرآن الكريم كاملا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 04:33 م
الأوقاف تهدي نقابة
الأوقاف تهدي نقابة القراء (21) نسخة مسجلة للقرآن الكريم كامل
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محمود ضاحي
 قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إهداء نقابة القراء عدد (21) نسخة مسجلة للقرآن الكريم كاملا منها عدد (13) نسخة من القرآن الكريم لأربعة من كبار القراء النسخة بها (60) شريطًا ، وعدد (6) نسخ من القرآن الكريم (المصحف المعلم) بصوت الشيخ/ محمود خليل الحصري النسخة بها (38) شريطًا ، ونسختين من القرآن الكريم (المصحف المرتل) بصوت الشيخ/ محمود خليل الحصري النسخة بها (22) شريطًا .

ونفى الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بـ وزارة الأوقاف، ما تردد حول اعتزام الوزارة غلق المساجد خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه لا نية على الإطلاق لهذا القرار. 

وأضاف «طايع» في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، أن هناك اتباعًا شديدًا للإجراءات الاحترازية في المساجد ومن حيث ارتداء الكمامة، وإحضار سجادة الصلاة والتباعد مع استمرار غلق دورات المياه وفتح المسجد قبل الوقت الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعد انتهاء الصلاة مباشرة، لافتًا إلى أن هناك التزامًا كاملًا من المُصلين بالتعليمات ولم تحدث مخالفات نهائيًا.

وأوضح أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المساجد وحملات النظافة والتعقيم، كما حذر الأئمة من التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية، منبهًا على أن المقصر سيتم اتخاذ إجراءات مشددة ضده. 

ونوه بأن هناك حملات تعقيم ونظافة للمساجد بجميع أنحاء الجمهورية أسبوعية ولا تتوقف على الإطلاق، حفاظًا على المواطنين وللحد من انتشار الفيروس، داعين الله أن يرفع عن البلاء والوباء وأن يحفظ مصر وأهلها من هذا الفيروس. 

وكانت وزارة الأوقاف، شددت في وقت سابق على جميع العاملين بها والمتعاملين معها والمصلين، على الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وحذرت وزارة الأوقاف بشدة بالغة من أي تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية سواء بالمساجد أو بجميع المقار الإدارية بالوزارة وجميع الجهات التابعة لها، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه من تثبت مخالفته للإجراءات أو تهاونه في تطبيقها في نطاق ما كلف به، وكذلك من يثبت عدم ارتدائه للكمامة في مقر عمله.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنها قد تضطر إلى غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالضوابط، وأنها تعتذر عن تقديم أي خدمة أو استقبال أي شخص غير مرتدٍ للكمامة، ناصحة بأن من كان يحب أن تظل بيوت الله -عز وجل- مفتوحة فعليه أن يلتزم بالإجراءات الوقائية والتعليمات، حتى تظل بيوت الله (عز وجل) مفتوحة أمام الراكعين والساجدين.

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