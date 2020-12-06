حظر تجول والأفكار المحظورة !

عجزت بعد مشاهدة الفيلم أن أعرف ما العلاقة بين زنا المحارم وحظر التجول !! الفيلم اسمه " حظر تجول " وهو من تأليف وإخراج أمير رمسيس ولكنه يناقش قضية زنا المحارم مع تأثيرها على العلاقات الإنسانية والاجتماعية وما يمكن أن ينتج عنها من جرائم. لا أعرف هل كانت نية صناع الفيلم مناقشة حظر التجول في البداية والذي عاشت فيه مصر عدة سنوات على فترات كثيرة كانت عصيبة وما نتج عنه من تداعيات سياسية واجتماعية؟! وهي الفترة التي تستحق المناقشة بجدية وليس كما اختزلها الفيلم بمشكلة ضوضاء فوق السطوح او بمحاولة الوصول إلى المستشفى هربا من الكمين أو كبت جنسي لدى الزوج!! هل خشي صناع الفيلم الدخول في مشكلات تلك الفترة الشائكة بتفاصيل زائدة؟!









فوجدنا قضية "زنا المحارم " بدت وكأنها الفكرة الرئيسية والتي تقوم عليها العقدة الرئيسية التي أدخلت البطلة السجن وما نتج عنها من أزمة في علاقتها الإنسانية بمن حولها! وأيضا لم يتم مناقشة أبعادها بشكل مفصل لتلك القضية المجتمعية الخطيرة .









في كل الأحوال الربط بين الفكرتين كان غير مقنع بشكل كبير دراميا، حظر التجول او زنا المحارم يحتمل كلاهما فيلما وأكثر.









لذلك كان السيناريو "مشوش" بأكثر من فكرة وقضية رغم أن المشاهدين ذهبوا لمشاهدة فيلم عن حظر التجول وذكريات تلك الفترة فإذا بهم يخرجون يتحدثون عن قضية زنا المحارم ومثلما توقعت بطلته ان يساهم الفيلم بتغليظ العقوبة، تلك القضية الشائكة تحتاج لسيناريو آخر أكثر عمقا.









عنصر التمثيل كان من أبرز العناصر الفنية للفيلم بالطبع الهام شاهين واحدة من أهم بطلات السينما المصرية وتجيد أداء شخصياتها المتنوعة وبالفعل قدمت أداء جيدا جدا لشخصية الأم، ونجحت في كسب تعاطف الجمهور، وأيضا أضافت خفة ظل في بعض المشاهد مثل شجارها مع سكان السطوح او مع بائع السوبر ماركت، ورغم المستوى الجيد إلا أنه كان هناك مشاهد صادمة في الأداء على رأسها مشهد المواجهة بين البطلة والابنة والذي نفاجأ من خلاله بمعرفة سبب دخولها السجن وهو مشهد رئيسي كان ضعيفا على مستوى التمثيل والإخراج لم أتفاعل معه حتى غابت الموسيقى التي من الممكن ان تثير المشاعر في مشهد مهم مثل ذلك، وكذلك بدت قصة الحب القديم بين الأم وجارها غامضة ولماذا لم يتزوجا.









أداء إلهام شاهين يؤهلها للمنافسة على جائزة أفضل ممثلة في المهرجان، أمينة خليل تتطور سريعا وقدمت أداء جيدا وكذلك أحمد مجدي.









ملاحظة على هامش المهرجان :