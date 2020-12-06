الأوقاف: افتتاح 16 مسجدا الجمعة المقبلة

وقالت

فى بيان لها اليوم الأحد، إن ذلك يأتى في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله -عز وجل- مبنى ومعنى، منوهة بأن المساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة القادمة ( بإذن الله ) هي على النحو التالى: