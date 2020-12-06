حفلة أهداف .. نابولي يكتسح كروتوني برباعية نظيفة بالدوري الإيطالي





جاءت أهداف اللقاء عن طريق لورينزو إنزيني في الدقيقة 31 ، ثم جاء الهدف الثاني عن طريق هيرفينج لوزانو في الدقيقة 58 ، بينما جاء الهدف الثالث في الدقيقة 76 عن طريق دييجو ديم ثم جاء الهدف الرابع في الدقيقة 91 عن طريق أندريا لتنتهي المباراة بفوز نابولي برباعية مقابل لا شيء.









وشهد اللقاء تدخلا عنيفا من جانب ياكوبو لاعب كروتوني في الدقيقة 50 على لاعب نابولي مما أدى إلى طرده من المباراة .









وبهذا الانتصار الثمين ، يحتل فريق نابولي المركز الثالث برصيد 20 نقطة ، بينما يحتل فريق كروتوني المركز الأخير برصيد نقطتين فقط في جدول ترتيب الدوري الإيطالي .