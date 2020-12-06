إصابة رودي جولياني محامي ترامب بفيروس كورونا

أفادت تقارير إعلامية بإصابة "رودي جولياني"، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إصابة محاميه جولياني بفيروس كورونا.





وقال "ترامب"، إن "جولياني" كان أعظم عمدة في تاريخ مدينة نيويورك، وعمل بكل جهده لفضح أكثر الانتخابات فسادا.





وأضافت ترامب أن محاميه أصيب بالفيروس الصيني، متمنيا أن تتحسن صحته ويتعافى في أقرب وقت.





وفي وقت سابق، أشارت تقارير إعلامية إلى أن جولياني تحدث مع ترامب وناقش معه إمكانية حصوله على عفو وقائي قبل مغادرة الرئيس الأمريكي البيت الأبيض رسميا في يناير.



