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رياضة

مرتضى منصور: أشكر جماهير الزمالك على دعم مجلس الإدارة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 02:49 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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منتصر الرفاعي
وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تحية اجلال وتقدير لجماهير القلعة البيضاء لمساندتها له ووقوفها داعمة للمجلس عقب قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقافه واستبعاده من منصبه.

وبث مرتضى منصور فيديو عبر حسابه على موقعي يوتيوب وفيس بوك متحدثا عن ما وصفه بالمؤامرة عليه لإقصائه من رئاسة الزمالك منذ  قليل.

وكان وزارة الشباب والرياضة قد أصدرت قرار بحل مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بدعوى وجود مخالفات مالية ارتكبها المجلس وتم إحالتها لنيابة الأموال العامة.

وعينت وزارة الشباب والرياضة لجنة قضائية لإدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكري رئيسا والمستشار هشام ابراهيم نائب الرئيس والمستشار محمد عطية عضوا لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة في المخالفات المالية والإدارية للمجلس المنتخب أو انتهاء فترة المجلس المتبقية قانونا أيهما أقرب.

وشدد منصور فى حديثه على أن الفيديو الذى سجله للحديث عن أطراف المؤامرة عليه سيذاع على ثلاث  أجزاء.

وأكد منصور، رفضه لدعوات بعض الجماهير النزول للشارع لدعم المجلس المنتخب والمطالبة بعودته لمنصبه مشيرا إلى أنه وجماهير الزمالك الوفية لن يكونا جزءا من إثارة الفوضى.

وناشد مرتضى منصور الرئيس السيسى رئيس الجمهورية بالتحقيق فيما حدث وانصافه ومجلسه إذا كان مظلوما ومعاقبتهم إذا كانوا قد اخطئوا مؤكدا أن قطر لعبت دورا كبيرا فى إقصائه سياسيا ورياضيا وأنه لم يسئ لأحد 
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