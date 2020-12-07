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رياضة

العشري: سعيد بأداء اللاعبين رغم الهزيمة.. ومروان محسن كان الأخطر على مرمى طلائع الجيش

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:30 ص
طارق العشري
طارق العشري
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حسام الحارتي
أكد طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش أنه يأمل في إنتهاء التعصب الرياضي خلال الفترة الماضية .

وأضاف طارق العشري في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أنه كان يأمل في التتويج بلقب كأس مصر عقب تقديم أداء جيد من لاعبي الفريق خلال مواجهة النادي الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما باستاد برج العرب.

وتابع: "إهدار ركلة الجزاء من قبل محمد مجدي قفشة لاعب الأهلي أعادت الأمل وحسين السيد هو من طالب بتسديد ركلة الجزاء الحاسمة ولكن لم يحالفه الحظ".

ووجه طارق العشري التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي للتويج بلقب كأس مصر للمرة الـ 37 في تاريخه ".

وواصل: " مروان محسن كان سبب الخطورة الأساسية على طلائع الجيش خلال خوض المباراة رغم إهداره العديد من الفرص .

ووحقق النادى الأهلي فوزا على طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التى جمعت  بينهما  فى نهائي بطولة كأس مصر على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية بعد إنتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

تقدم كهربا فى الدقيقة 64 للنادى الأهلي وتعادل ناصر منسي فى الدقيقة 92.

سجل للنادى الأهلي كلا من : على معلول وعمرو السولية وبدر بانون وأهدر أيمن اشرف ومحمد مجدى قفشة.

كما أحرز لفريق طلائع الجيش إسلام محارب ومصطفى جمال وأضاع ناصر منسي وخالد سطوحى.
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