مفاجأة.. الشناوي يقدم هدية لـ عمرو أديب على الهواء.. فيديو

أهدى محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، الإعلامي عمرو أديب قفاز حارس المرمى الخاص به، متابعا : «أنا جبتلك معايا الجوانتى بتاعي هدية ليك».

وقال «الشناوي» خلال لقائه ببرنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»: «الجواني ده مقاسي لانه بتاعي، ودي أقل حاجة وقيمتك أكبر من كده».

وعلق عمرو أديب: «احنا جبنالك تورتة والفقرة اللي جاية نقطعها مع بعض»، مضيفا : « وأنا شايف الجوانتي قدامنا انت جايبه ليا، واخد بالك مكن المقاس يعني، عايزك تمضيلي عليه كمان».

وتابع «أديب»: «أنا عارف ان الجوانتي ده هو اللي فيه السر لو أخدته مش هتعرف تصد تاني، فرد عليه الشناوي قائلا: «مش بالجوانتي والله ولكن بالمهارة».

وأوضح محمد الشناوي ، إنه حريص على تعليم اللاعبين الناشئين على أهمية المكسب، والتعادل في المباراة شئ خطير ولابد من مراجعة وتقديم الأفضل حتى لو في الدقيقة الـ 90، مضيفا أن الدقيقة الـ 90 تشكل خطر وتوتر للفريقين خاصة في التعادل، لان الكل يركز على احراز هدف في أي وقت.



