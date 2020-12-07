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تعليم

تربية العريش تنظم حوارا مجتمعيا للتطوع من أجل بناء الوطن

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:06 ص
حوار مجتمعي للتطوع
حوار مجتمعي للتطوع من اجل بناء الوطن
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احمد صالح
نظم مركز خدمة المجتمع بكلية التربية بجامعة العريش محافظة شمال سيناء، حوارا مجتمعيا مع أفراد الخدمة العامة بجميع المؤسسات والهيئات المجتمعية بالمحافظة، وحضر اللقاء د. حسن الدمرداش نائب رئيس جامعة العريش لخدمة المجتمع وتنمية البئية.

أكد الدكتور حسن الدمرداش، على أن جامعة العريش هي جامعة المجتمع، وتقدم خدماتها من أجل مساعدة الهيئات والمنظمات في القيام بعملها من أجل تحقيق القائمة والنفع للفئات التي تستهدفها هذه المؤسسات.

وأضاف الدكتور رفعت عمر عزوز عميد كلية التربية، أن أفراد الخدمة العامة عليهم واجب وطني كبير في خدمة المؤسسات المجتمعية بالمحافظة، وأن كلية التربية ستقدم كل الدعم المهني والتنمية الإدارية والقيادة لهم.

ومن جانبه.. أوضح الدكتور عبد الكريم الشاعر في شرح مُفصل عن "رؤية مصر 2030" مؤكدا أن المشروعات التي يتبناها المجتمع المدني بالمحافظة، تشمل كل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال رؤية ودراسة تشمل جميع الجوانب.

وأكدت سعدية محمود وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء، بأن الخدمة العامة هي خدمة وطنية وتطوعية وأن مديرية التضامن مع أفراد الخدمة العامة يساهمون في سد العجز في كثير من التخصصات بالمؤسسات المجتمعية .

وأكدت، على أن المؤسسات والجمعيات الاهلية قامت بدور قوي في التنمية خلال الفترة الماضيه ولازلت تقوم بهذا الدور التنموي، وأن المجتمع المدني شريك في التنمية بخبراته ومهاراته، وسيناء لها طابع خاص وستكون حاضرة بقوة فى رؤية مصر 2030.

وقال جمال عبد العزيز، مدير عام بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، إن الخدمة العامة فرصة لاكتساب مهرات حياتية جديدة، مشددا على أن هناك تنسيقا وتعاونا مع منظمات المجتمع المدني والمديريات الخدمية بتفعيل الدور المجتمعي، في إطار دعم الشباب والطلائع وعقد الدورات والندوات التثقيفية والدينية والتوعوية، وغرس روح الانتماء، بخلاف رعاية الموهوبين في كل المجالات.

وقد حضر اللقاء الدكتور محمود على السيد وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث، والذي أكد أن كلية التربية تقدم خدمات تربوية وأكاديمية لاستكمال الدراسة لدرجة الدبلومة المهنية والخاصة والماجستير والدكتوراه.

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تربية العريش تنظم حوارا مجتمعيا للتطوع من أجل بناء الوطن
تربية العريش تنظم حوارا مجتمعيا للتطوع من أجل بناء الوطن
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