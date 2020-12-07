تربية العريش تنظم حوارا مجتمعيا للتطوع من أجل بناء الوطن

وأكدت، على أن المؤسسات والجمعيات الاهلية قامت بدور قوي في التنمية خلال الفترة الماضيه ولازلت تقوم بهذا الدور التنموي، وأن المجتمع المدني شريك في التنمية بخبراته ومهاراته، وسيناء لها طابع خاص وستكون حاضرة بقوة فى رؤية مصر 2030.وقال جمال عبد العزيز، مدير عام بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، إن الخدمة العامة فرصة لاكتساب مهرات حياتية جديدة، مشددا على أن هناك تنسيقا وتعاونا مع منظمات المجتمع المدني والمديريات الخدمية بتفعيل الدور المجتمعي، في إطار دعم الشباب والطلائع وعقد الدورات والندوات التثقيفية والدينية والتوعوية، وغرس روح الانتماء، بخلاف رعاية الموهوبين في كل المجالات.وقد حضر اللقاء الدكتور محمود على السيد وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث، والذي أكد أن كلية التربية تقدم خدمات تربوية وأكاديمية لاستكمال الدراسة لدرجة الدبلومة المهنية والخاصة والماجستير والدكتوراه.اقرأ أيضا: