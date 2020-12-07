تركيب 4200 قطعة موفرة لاستهلاك المياه بالمساجد والكنائس فى المنيا

أعلن المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا والعضو المنتدب عن أن إدارة التوعية العامة بالشركة بالتعاون مع القطاع التجارى والمالى وإدارة الإستثمار بدأت فى تركيب ٤٢٠٠ قطعه موفرة للمياه بالمساجد والكنائس بالمحافظة.





وأضاف الشهاوى أن مبادرة تركيب القطع الموفرة لإستهلاك المياه بالمساجد والكنائس الأهلية تأتى ضمن توجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بضرورة الحفاظ علي مياه النيل، وتنفيذًا لبروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والذى ينص على توريد قطع موفرة لشركات المياه ليتم تركيبها في ٣٥ ألف مسجد و٧ آلاف كنيسة ومبنى خدمى على مستوى الجمهورية.





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وأوضح الشهاوى أنه تم وضع آلية وخطة زمنية للانتهاء من تركيب القطع الموفرة لتوفير ٥٠% من المياه المستهلكه بهذه الأماكن، كما أنه في إطار العمل على تطوير قطاع المعامل والجوده لتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن نظمت الشركة تدريبا عن ضبط وتأكيد جودة تحاليل الصرف الصحي.





وقال رئيس مجلس إدارة الشركة إن التدريب تم بمعرفة فريق التدريب بالمعمل المرجعي للصرف الصحي بالشركة القابضة بحضور ١٨ متدربا من المعمل المركزي بالشركة و ٩ متدربين بالمعامل الفرعية ولمدة ٥ أيام، مؤكدا أن قطاع المعامل والجودة يشهد فى الآونة الأخيرة طفرة كبيرة فى التطوير حيث يوجد بالشركة حاليا ٣٤ معمل بالاضافة إلى ١٣ سيارة معمل متنقلة وذلك من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن المنياوى.





وفي سياق متصل نظمت إدارة التوعية العامة بالشركة ندوات للتوعية المائية بمركز ملوي جنوب المحافظة بمدارس الرسمية للغات وملحقة المعلمين ومدرسة إيهاب زيدان والأزهار لعدد ٣٥٠٠ طالب وطالبة.



