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تعليم

عميد علوم القاهرة: الانتهاء من امتحانات الميدتيرم الخميس المقبل

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:17 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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أحمد الشاهد
أعلن الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم بجامعة القاهرة،أنه سيتم الانتهاء من امتحانات الميد تيرم يوم الخميس المقبل الموافق 10/12/2020 ، حيث تم إرسال المواعيد المحددة إلى الجامعة لذلك يمنع إجراء الإمتحانات قبل الموعد المحدد أو بعده .

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وأوضح "الشريف" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أنه فيما يتعلق بامتحانات الفصل الدراسي الأول فإنه من المنتظر أن تبدأ أول يناير المقبل ، وتكون طريقة إجراء الامتحان على حسب كل كلية طبقا لطبيعة المواد الخاصة بها وعدد المقررات المطروحة وطبيعة الدراسة سواء فصلية أو ساعات معتمدة .
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كما أن الكلية مستعدة لإجراء الامتحانات بأي طريقة سواء من خلال المنصات الإلكترونية ، أو حضوريا في مقر الكلية ،وشددت إدارة الكلية على التزام جميع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالإجراءات الاحترازية المقررة وارتداء الكمامات والدخول من بوابات التعقيم الإلكتروني ، وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم .

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة قد شدد على النواب وعمداء الكليات والمعاهد ، بمنع دخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس إلى الكليات أو قاعات المحاضرات والمعامل دون ارتداء الكمامات، كما وجه بمنع التجمعات في ساحات الجامعة أو الكليات، وإلزام الطلبة داخل المدرج أو المعمل بارتداء الأقنعة والتباعد الإجتماعي وإلا يحرم الطالب من حضور المحاضرة مع تحويله إلى التحقيق.

وشدد رئيس جامعة القاهرة ، على ضرورة الإهتمام بالنظافة العامة ونظافة البيئة المحيطة، والإلتزام باستخدام الكواشف الحرارية على الجميع، وارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على التباعد الاجتماعى بما لايقل عن مترين بين كل فرد والآخر، والتطبيق الصارم والدقيق لإجراءات مكافحة العدوى لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما كلف نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتولي عملية المتابعة المباشرة داخل الحرم الجامعي وتنفيذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتحويل من يخالف الإجراءات الاحترازية للتحقيق من قبل السلطة المختصة حسب طبيعة المسؤولية.

وأكد الدكتور محمد الخشت، على العمداء، رفع مستوى الاعتماد على التعليم عن بُعد من خلال منصة الجامعة الذكية، واتخاذ مايلزم لضمان سلامة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتعقيم جميع المنشآت والمرافق والتأكد من سلامة استخدامها. 
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