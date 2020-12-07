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أخبار العالم

حظر الأسلحة على تركيا.. عقوبة تنتظرها اليونان من قمة الاتحاد الأوروبي

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:27 ص
اليونان وتركيا
اليونان وتركيا
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شيماء مصطفى
في قمة أوروبية صارمة، من المقرر أن تصر اليونان على دعوة وزراء الاتحاد الأوروبي لفرض حظر الأسلحة على تركيا. 

ووفقًا لصحيفة "كاثيمريني" اليونانية، من المتوقع أن يطالب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس نظرائه في الاتحاد خلال القمة المقرر انعقادها في 11 ديسمبر، بحظر بيع السلاح إلى تركيا والذي يمكن استخدامه ضد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وحسب الصحيفة اليونانية، يبدو أن هناك عدد من الدول الأوروبية لا سيما ألمانيا وإسبانيا، لا ترغب في تطبيق الحظر بسبب الخسائر الاقتصادية التي قد تتكبدها. وتعتبر اليونان أن هذه المزاعم لا أساس لها، قائلة إن مثل هذا الحظر حدث في الماضي.

ومن المقرر أن يجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم، لتقييم أسباب فرض عقوبات على تركيا على خلفية الصراع في البحر المتوسط.

وحسب وكالة "رويترز"، لن يتخذ الوزراء قرارات في اجتماعهم اليوم تاركين ذلك لقمة الخميس.

وكان نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس، أكد في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي يستعد ليس فقط لفرض عقوبات قصيرة الأجل على تركيا، وإنما أيضًا عقوبات متوسطة وطويلة الأجل خلال القمة المقبلة، وذلك بسبب انتهاكاتها في المتوسط.

وأضاف في تصريحات نقلتها "بي بي سي"، أن أنقرة اتخذت العديد من الخطوات الخاطئة، والتي سيكون لها ثمن.

وتابع: "تركيا ارتكبت كل شيء خاطئ.. لقد فعلت كل ما بوسعها لمواجهة ليس فقط أوروبا، ولكن الجميع.. وستتحمل تكلفة ذلك".
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