محافظ أسيوط يلتقى 80 شابا وفتاة لمناقشة احتياجات قرى مركز ساحل سليم

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أكثر من 80 شابًا وفتاة من شباب قرى ومراكز المحافظة، وذلك ضمن لقاءاته الأسبوعية بالشباب والتي تعقد بديوان عام المحافظة للوقوف على المشكلات واحتياجات قرى ومراكز المحافظة وإيجاد الحلول العاجلة لها بالتنسيق مع كل الجهات التنفيذية بالمحافظة.







جاء ذلك بحضور محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير تنفيذ المشروعات بفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة والمهندس عماد عزيز رئيس قطاع المشروعات بشركة المياه والصرف الصحي وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وعلى عبد الله رئيس جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة وعبير عبدالغني مسئول وحدة ذوى الهمم بالمحافظة والعشرات من شباب قرى مركز ساحل سليم وبعض قرى ومراكز المحافظة.





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بدأ اللقاء بالسلام الوطني ثم كلمة ترحيب من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والذي جدد فيها مناشدته لشباب المحافظة وجميع مؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق والتعاون مع كل القطاعات التنفيذية بالمحافظة وتفعيل المشاركة المجتمعية بالقرى والنجوع لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى حل للمشكلات التي تواجه المواطنين معلنًا استمرار عقده اللقاءات مع شباب قرى ومراكز المحافظة وبحضور القيادات التنفيذية لمناقشة وايجاد الحلول للمشكلات المجتمعية وتوحيد الجهود لاستكمال مشروعات التنمية والبناء بقرى ومراكز المحافظة.





وتم خلال اللقاء استعراض بعض مقترحات واحتياجات قرى مركز ومدينة ساحل سليم بحضور العشرات من شباب المركز كما تم استعراض بعض شكاوى الشباب ومقترحاتهم لتحسين الخدمات المقدمة لهم في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بقرى ومراكز المحافظة.





وقال محافظ أسيوط إن اللقاء ناقش وضع الحلول والمقترحات لحل مشكلة الباعة الجائلين بمركز ساحل سليم وتطوير سوق المركز بالتنسيق بين كل الجهات التنفيذية، فضلًا عن دراسة إنشاء كوبرى علوى بعرض 8 أمتار أعلى مصرف البداري الرئيسي لخدمة أهالي القرى المجاورة بالإضافة الى استعراض بعض مشروعات الرصف الجارى تنفيذها بمركز ساحل سليم فضلا عن استعراض الموقف التنفيذى لمشروع الصرف الصحي المتكامل لمركزى البدارى وساحل سليم ومعدلات التنفيذ والتي سيتم الانتهاء من منها خلال بضعة أشهر ليتم تشغيل المشروع بكامل قوته قرى المركزين.





وأشار المحافظ إلى إنه جارى التنسيق مع كافة رؤساء المراكز والأحياء لتوفير قطع أراضي ببعض القرى لإقامة مشروعات ومحطات رفع صرف صحي ضمن خطة المحافظة لاستهداف القرى الأكثر احتياجًا وتنفيذ خطة التنمية المستدامة معلنًا وضع خطة عاجلة لنهو بعض مشروعات الصرف الصحي المتوقفة بمراكز البدارى وساحل سليم ومنفلوط والغنايم وديروط وتشغيلها خلال أشهر.



