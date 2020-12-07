انتظام الفرق الطبية داخل لجان جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب في الدقهلية

وكان قد توافد الناخبون على لجان الاقتراع بمحافظة الدقهلية للادلاء باصواتهم فى انتخابات الاعادة لمجلس النواب التى انطلقت في التاسعة من صباح اليوم الاثنين اولى ايام انتخابات الاعادة للمرحلة الثانية بمجلس النواب 2020 بمحافظة الدقهلية .





\وبدأت عملية التصويت بأغلب اللجان الفرعية بمقار الانتخابات بمحافظة الدقهلية أبوابها أمام الناخبين، الذين توافدوا منذ الصباح الباكر وقاموا بالانتظار أمام لجانهم قبل فتح اللجان، للإدلاء بأصواتهم .



