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محافظات

انتظام الفرق الطبية داخل لجان جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب في الدقهلية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:15 م
صدى البلد
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همت الحسينى
 أعلنت مديرية اصحة بالدقهلية  عن انتظام تواجد الفرق الطبية كاملة داخل اللجان الانتخابية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

وكان قد توافد الناخبون على لجان الاقتراع بمحافظة الدقهلية للادلاء باصواتهم فى انتخابات الاعادة لمجلس النواب التى انطلقت في التاسعة من صباح اليوم الاثنين اولى ايام انتخابات الاعادة للمرحلة الثانية بمجلس النواب 2020 بمحافظة الدقهلية .

\وبدأت عملية التصويت بأغلب اللجان الفرعية بمقار الانتخابات بمحافظة الدقهلية أبوابها أمام الناخبين، الذين توافدوا منذ الصباح الباكر وقاموا بالانتظار أمام لجانهم قبل فتح اللجان، للإدلاء بأصواتهم .

وكان قد تم تجهيز  1426 لجنة فرعية داخل  699 مركزا انتخابيا في 10 دوائر انتخابية لإستقبال 4 ملايين و352 ألف و87 ناخبا للادلاء باصواتهم في انتخابات الإعادة.

‎كما فرضت الأجهزة الأمنية كردونات أمنيه في محيط اللجان بالتزامن مع  تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع التأكيد على ضرورة ارتداء الناخبين للكمامات خلال دخول اللجان فيما قامت حملات تطهير لمقرات .اللجان لضمان سلامة الناخبين.
فيما يتنافس عل مقاعد مجاس النواب الفرديه المخصصه لمحافظة الدقهلية 42 مرشحا على 21 مقعدا فرديا في  10 دوائر انتخابية.

ومن ناحية اخرى كان قد اعلن الدكتور سعد عبد اللطيف  مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية امس الاحد عن رفع درجة الاستعداد بكافة المنشآت الصحية على مستوى مديرية الصحة بالدقهلية وذلك استعدادا لانتخابات الاعادة لمجلس النواب ٢٠٢٠ المزمع انعقادها اليوم الاثنين و غد الثلاثاء "٧ و ٨ ديسمبر" حيث تم التشديد على جميع المستشفيات بتواجد المدير او النائب علي مدار 24 ساعة .
انتظام الفرق الطبية داخل لجان جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب في الدقهلية
انتظام الفرق الطبية داخل لجان جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب في الدقهلية
انتظام الفرق الطبية داخل لجان جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب في الدقهلية
انتظام الفرق الطبية داخل لجان جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب في الدقهلية
انتظام الفرق الطبية داخل لجان جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب في الدقهلية
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