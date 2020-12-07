انتظام الفرق الطبية داخل لجان جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب في الدقهلية

أعلنت مديرية اصحة بالدقهلية عن انتظام تواجد الفرق الطبية كاملة داخل اللجان الانتخابية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.
وكان قد توافد الناخبون على لجان الاقتراع بمحافظة الدقهلية للادلاء باصواتهم فى انتخابات الاعادة لمجلس النواب التى انطلقت في التاسعة من صباح اليوم الاثنين اولى ايام انتخابات الاعادة للمرحلة الثانية بمجلس النواب 2020 بمحافظة الدقهلية .
\وبدأت عملية التصويت بأغلب اللجان الفرعية بمقار الانتخابات بمحافظة الدقهلية أبوابها أمام الناخبين، الذين توافدوا منذ الصباح الباكر وقاموا بالانتظار أمام لجانهم قبل فتح اللجان، للإدلاء بأصواتهم .
وكان قد تم تجهيز 1426 لجنة فرعية داخل 699 مركزا انتخابيا في 10 دوائر انتخابية لإستقبال 4 ملايين و352 ألف و87 ناخبا للادلاء باصواتهم في انتخابات الإعادة.
كما فرضت الأجهزة الأمنية كردونات أمنيه في محيط اللجان بالتزامن مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع التأكيد على ضرورة ارتداء الناخبين للكمامات خلال دخول اللجان فيما قامت حملات تطهير لمقرات .اللجان لضمان سلامة الناخبين.
فيما يتنافس عل مقاعد مجاس النواب الفرديه المخصصه لمحافظة الدقهلية 42 مرشحا على 21 مقعدا فرديا في 10 دوائر انتخابية.